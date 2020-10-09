斥資620萬元改善 花蓮壽豐鄉立圖書館環境大升級

花蓮縣壽豐鄉立圖書館老舊，鄉公所獲中央補助改善、再自籌經費，斥資620萬元辦理改善工程，經過約一年施工，昨天開館，整體環境大幅升級，空間明亮，鄉長劉耀宗說，盼成為全體鄉民的書房。

壽豐鄉立圖書館在民國77年元旦正式開館啟用，使用至今超過30年。鄉公所在105年獲得公共圖書館優質化計畫環境改善案核定補助450萬元，自籌170萬元，去年6月在前鄉長曾淑懿任內發包改善，今年7月底完工，昨天重新開館，由鄉長劉耀宗、前鄉長曾淑懿、鄉代會正副主席鄭美香、周欽南共同主持。

鄉立圖書館有兩個樓層，改善後依不同年齡閱讀需求，規畫嬰幼兒、兒童、樂齡，青少年等多個閱讀區，另也有多功能教室、多元文化區等；空間重視採光，每個角落都有陽光。

劉耀宗期許全新的圖書館能鼓勵鄉民閱讀風氣，提升辦證率及進館人次，讓圖書館不再只是借還書的地方，更是生活學習、交流、心靈放鬆的日常場域，成為人人樂於親近的空間。