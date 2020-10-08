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影／馬英九捐款10萬被回絕 大讚劉一峰神父了不起

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
前總統馬英九（左2）今到劉一峰神父（左3）籌建的怡峰園參觀，在頂樓欣賞風景。記者王燕華／攝影
前總統馬英九（左2）今到劉一峰神父（左3）籌建的怡峰園參觀，在頂樓欣賞風景。記者王燕華／攝影

前總統馬英九今天到花蓮南區拜訪老友法國神父劉一峰，也探視安德啟智中心院生。他透露，先前聽聞玉里天主堂二手物流館遭火焚，打電話給劉神父表明要捐款，卻被回絕說：「錢夠了，捐給別人吧」，馬英九大讚劉神父「真是了不起！」

馬英九下午先到富里鄉的安德啟智中心，在劉一峰神父與中心主任黃雅格修女陪同下參觀，在地的富里鄉東里村長袁聲銓也前往歡迎。馬英九與身心障礙院生一起手作小國旗，獲得熱烈歡迎，院生興奮地向馬說「要到總統府去看你」，馬笑回「可是我現在不在總統府了」，不過仍說，總統府開放參觀，可以安排院生前往，到台北走一走。

另外，劉一峰籌建10年，在安德啟智中心對面興建照顧老憨兒的怡峰園，過程中馬英九也出了一分力。怡峰園去年4月啟用後，今天是馬英九首度造訪，他在怡峰園4樓的天主堂內祈禱，參觀完要離去前，還童心未泯唱起一首他大學時學的法文版「兩隻老虎」。

「我和劉一峰神父是老朋友了」馬英九說，2015年他總統任內，曾頒發總統文化獎「人道獎」給劉神父，表彰劉神父對於台灣、尤其是對花蓮的貢獻；並透露，日前劉神父為照顧街友設的二手物流館遭火焚，他得知後致電要捐10萬元，神父卻說「不用了，夠了，捐給別人吧」，實在了不起。

劉一峰說，籌建怡峰園時因為缺資金，他曾寫信給當時總統馬英九，隔天總統府就托高鐵前董事長歐晉德來關心，並表示願贊助鋼筋、水泥等建材費用，很高興馬前總統今天能到怡峰園來看一看。

前總統馬英九（右3）今到劉一峰神父（右２）籌建的怡峰園參觀，還大唱法文兒歌。記者王燕華／攝影
前總統馬英九（右3）今到劉一峰神父（右２）籌建的怡峰園參觀，還大唱法文兒歌。記者王燕華／攝影
前總統馬英九（左2）今到劉一峰神父（左3）籌建的怡峰園參觀，在4樓的天主堂祝禱。記者王燕華／攝影
前總統馬英九（左2）今到劉一峰神父（左3）籌建的怡峰園參觀，在4樓的天主堂祝禱。記者王燕華／攝影
前總統馬英九今天下午到劉一峰神父籌建的怡峰園參觀。記者王燕華／攝影
前總統馬英九今天下午到劉一峰神父籌建的怡峰園參觀。記者王燕華／攝影
前總統馬英九（中）今到劉一峰神父（左）籌建的怡峰園參觀，在頂樓欣賞風景。記者王燕華／攝影
前總統馬英九（中）今到劉一峰神父（左）籌建的怡峰園參觀，在頂樓欣賞風景。記者王燕華／攝影
前總統馬英九今造訪花蓮安德啟智中心，與身心障礙院生愉快互動。記者王燕華／攝影
前總統馬英九今造訪花蓮安德啟智中心，與身心障礙院生愉快互動。記者王燕華／攝影

神父 馬英九

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