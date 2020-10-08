台東49-1道鳳凰樹變禿頭 專家：小樹被修剪過度

今年1月通車的台東市太平溪路堤共構東49-1縣道，最近由工人修剪行道樹，將小棵鳳凰樹剪的剩下幾根樹枝，專家看了傻眼說，「它還是小孩」修剪過頭了。

農委會林試所退休的郭姓植物專家表示，這些鳳凰樹修剪後的傷口都沒有塗藥劑，這些傷口會染病，5年、10年後開始敗壞成為危木對用路人帶來很大危險。

台東縣政府建設處表示，這項外包修剪樹枝工程沒要求業者需要有園藝相關證照，但是有和承包商訂定修剪規範，主幹2至2.5公尺以下須修剪淨空，枝幹則是保留1.5公尺，因為當初種植時保留的綠帶太窄，所以樹枝很容易就擋到機車道，今天前往勘查，業者都符合修剪規定。

郭姓專家說，「它們還是小孩啊」才種1年的小樹怎麼被砍成這樣，修枝季節、修剪傷口位置和角度完全不對，「很嚴重的修剪過頭」。他說，修剪樹枝時間應該在落葉後、即將綻芽之前，在台東是12月至1月間，修剪移走太多葉片，對小樹很傷，尤其是鳳凰樹。

他表示，行道樹修剪應該有專家提供協助，預先妥善擬定「撫育修剪計畫」，據以逐年「溫和而有理」執行修剪計畫。

記者前往實地了解，現場並沒有園藝或是修剪樹木專家在旁指導，剪樹工人表示是執行台東縣政府的修剪樹木工程。台東縣政府建設處則表示，行道樹本來就是要每年定期修剪，不能讓樹枝張得太大，影響行車安全，如何修剪都有請教專家意見。

連結卑南鄉太平橋至台東市馬蘭橋、沿著太平溪路堤共構的東49-1縣道，全長5.8公里，今年1月中旬通車。道路兩側靠河岸一側種植鳳凰木、黃花風鈴木、藍花楹等耐熱樹種，另一側則以台東縣樹樟樹為主。民眾期待明年鳳凰樹和黃花風鈴木開花的美景。