挖林昆鋒布局超北市長團隊？林右昌：基隆有直轄市水準

基隆市長林右昌日前挖角前台北市政府發言人林昆鋒任基隆市綜合發展處長，林右昌今天被問到是否為了選台北市長布局？林右昌表示，「大家想太多了」，基隆市這5年多的改變，讓很多外縣市優秀人才願意加入基隆市市政團隊，他敢說基隆市府團隊是有史以來最好的團隊，雖然不是直轄市，但已經有直轄市的規格和水準。

林右昌日前談論台北市長要怎麼當，他指表示未來的台北市長應該是「超北市長」，把基隆、新北和桃園拉在一起，成為真正的大台北首都圈。

媒體詢問基隆市府團隊越來越堅強，是否要組「超北市長的團隊」？林右昌笑了一下說，基隆市政府是很棒的團隊，雖然不是直轄市，但已經有直轄市的規格和水準，就如市港再生標竿計畫等應是中央格局要推動的，現在由基隆市地方政府來完成。

林右昌說，基隆市現在和過去不一樣，各局處首長很多來自直轄市，如文化局長陳靜萍來自台中、觀光及城市行銷發展處曾姿雯來自高雄，過去曾擔任高雄市政府的民政局長、觀光局長的曾姿雯，基隆是一個很吸引人，可以發揮理想的地方，很多高階公務人員、政務人員都想到基隆來。許多的人都看到過去5年多來基隆市的改變，也讓更多的人才心動。

林右昌表示，林昆鋒是台大國發所，也是他台大的學弟，兩人認識超過10年，林昆鋒對國家發展政策清楚、國際局勢、城市發展的理念等都很嫻熟，特別請他幫忙市政宣傳的部分。