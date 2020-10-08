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太魯閣峽谷音樂節24日登場 馬修連恩因疫情缺席

中央社 / 花蓮縣8日電

太魯閣峽谷音樂節將於24日登場，因疫情影響，受邀演出的加拿大籍音樂家馬修連恩確定無法來台，將由鋼琴王子陳冠宇、韓國知名男中音丁一憲擔綱演出。

太魯閣國家公園管理處主辦的峽谷音樂節今年邁入第19年，今天邀請台北愛樂交響樂團、由多國歌手組成的彩虹螺旋樂團在太魯閣台地演出，為24日活動宣傳。

太管處指出，原本規劃演出的加拿大音樂家馬修連恩（Matthew Lien），因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響確定無法來台，將由台灣鋼琴家陳冠宇、韓國知名男中音丁一憲擔綱演出，精彩度不打折。

今年演出團體包括台北愛樂交響樂團、聲樂家蔣啟真、金曲獎原住民語歌手伊祭．達道、十鼓擊樂團、彩虹螺旋樂團、阿美族傳統打擊樂的Amis旮亙樂團及太魯閣族文化的奇萊合唱團與水源國小舞蹈隊，將全程在太魯閣國家公園FB粉絲頁及YouTube直播。

活動當天太魯閣台地周圍將進行交通管制，開車前往的民眾可將車輛停放在到新城（太魯閣）車站，搭接駁車至會場，也協調台鐵局當天加開班次或加停班次至新城（太魯閣）火車站，乘客下車後可直接轉乘接駁車。

太魯閣國家公園 交響樂團 疫情

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