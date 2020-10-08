影／外國人也瘋神將 英國小兄弟「舞尪」有模有樣

國內首座「百年聖轎神將宗教文化館」在宜蘭市東嶽廟，館藏30多尊大神尪及百年神轎等民俗文物，這座廟位於中山路，是去年媽祖文化節遶境最熱鬧的路段。今年為迎接媽祖節活動，與縣政府合辦神將體驗營，今天更有熱愛民俗文化的英國小兄弟前來「舞尪」，動作有模有樣。

尚恩與誠恩因為疫情緣故，暫時不回去英國，弟弟在岳明國小上課，哥哥在校協助教學。兄弟倆講了一口流利的國語，也會書寫中文，而且因為熱愛中國文化，上台演歌仔戲、彈奏月琴，尤其每次看到廟會陣頭遶境時都讓他們覺得好奇，得知開辦神將體驗營馬上報名體驗，今天在縣長林姿妙擊鼓聲中，兩人開心舞動大小將軍。

縣府與東嶽廟今天宣布神將體驗營即將展開，去年縣政府舉辦媽祖文化節遶境活動時，在宜蘭市東嶽廟到市公所這一段路，人潮擠得水洩不通，相當熱鬧。廟方主委林添福表示，去年廟方準備很多小點心與信眾結緣，今年也會免費供應力挺媽祖文化節活動。

宜蘭廟宇神將風氣相當鼎盛，其中又以東嶽廟最為人所知，東嶽廟建廟於1878年，已有142年歷史，去年創建全台第一座「百年聖轎神將宗教文化館」，館藏30多尊大神尪及百年神轎等民俗文物史料，這次辦理神將體驗營最具有代表性。

縣府民政處表示， 清末以來蘭陽地區神明遶境時，「大神尪」以護衛身分走在神轎前方，開道驅邪，因其身形巨大，出巡時由人鑽入代為行走，自然擺動的雙臂，這陣頭為「大身尪」，增添幾許莊嚴熱鬧氛圍。