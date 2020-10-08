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分散全民運人潮 花蓮車站允諾延後地下道工期

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮車站近期貼出公告，宣布地下道滲水改善工程自10月12日起至11月11日止，讓縣府急忙向車站協調延後工期。記者王思慧／攝影
花蓮車站近期貼出公告，宣布地下道滲水改善工程自10月12日起至11月11日止，讓縣府急忙向車站協調延後工期。記者王思慧／攝影

花蓮車站通往西站（後站）地下道自從0206地震後，時常發生滲水情形，旅客須留意才不會滑倒。台鐵規畫自10月12日起封閉施工1個月，卻遇上10月17日至22日全民運動會賽事期間，預計有1萬5千名選手與遊客湧入花蓮，縣府今天協調延後封閉時間，讓人潮分流，車站同意延至10月23日再封閉施工。

近期花蓮車站貼出公告，「地下道滲水改善工程自10月12日起至11月11日止，地下道往後站出口通道暫時封閉，統一由前站出站」，剛好是全民運舉辦期間，旅客可能全擠在東站（前站），可能造成交通大亂。因此，縣府教育處代理處長饒忠、警察局長蔡丁賢拜會花蓮車站長林德香，商討延緩工期，避開全民運舉辦期間。

林德香表示，2年前發生0206大地震，當時地下道淹水，補強後仍有滲水情形。由於施工困難，工程流標好幾次，終於在最近招標出去。為讓全民運選手、旅客方便進出後站，決定縮短封閉時間，原先在10月12日封閉，延後至10月23日再封閉，並以最快速度完工，屆時會開放旅客從3樓進出。

饒忠說，全民運在10月17日至22日舉行，預計有1萬5千名以上選手、旅客造訪花蓮，主要賽場集中在花蓮縣立體育館，選手下火車後從後站進出較方便，因此請花蓮車站延後封閉施工，讓選手及旅客人潮能分流順利通行，感謝花蓮車站配合。

花蓮車站通往後站地下道自從0206地震後，時常發生滲水情形，旅客須注意才不會滑倒。記者王思慧／攝影
花蓮車站通往後站地下道自從0206地震後，時常發生滲水情形，旅客須注意才不會滑倒。記者王思慧／攝影
花蓮車站通往後站地下道自從0206地震後，時常發生滲水情形。記者王思慧／攝影
花蓮車站通往後站地下道自從0206地震後，時常發生滲水情形。記者王思慧／攝影

地震 警察

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