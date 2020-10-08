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花蓮火車站地下道漏水施工 全民運期間不影響出站

中央社 / 花蓮縣8日電

台鐵局花蓮火車站地下道漏水狀況多年，改善工程上月動工，不過施工期間將碰上全民運動會，縣府憂心會影響選手出站不便。台鐵指出，會調整工序，保持前、後站出站動線順暢。

花蓮火車站採進出分流，地下道是旅客出站必經通道。台鐵花蓮車站長林德香指出，2018年2月6日的花蓮大地震，造成火車站地下道滲水，當時有做緊急搶修，但效果有限，滲水狀況屢遭遊客抱怨。

林德香指出，因遊客進出頻繁，施工不容易，廠商施作意願不高，直到今年總算完成招標，工程經費約新台幣900萬元。台鐵近日張貼施工通知「自10月12日起至11月11日止地下道往後站出口通道暫時封閉，統一由前站出口出站」。

不過，全民運動會在即，主要賽場花蓮縣立體育館鄰近後站，教育處代理處長饒忠、花蓮縣警局長蔡丁賢今天上午拜會台鐵，了解地下道施工封閉狀況。

饒忠指出，全民運將於17日至22日舉行，來自外縣市的上萬名選手，多半會選擇從後站出站後前往比賽場地，若通往後站的地下道封閉，會造成選手及家屬出站動線不便，加上旅遊人數集中，也會有壅塞的問題。

林德香回應，針對全民運期間，已經和施工單位協調，調整工序優先施作不影響後站通行的周邊工程，等賽事結束後再封閉地下道趕工。

台鐵 火車站 漏水

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