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延攬林昆鋒外界聯想布局北市長 林右昌：想太多

中央社 / 基隆8日電

基隆市長林右昌延攬台北市長柯文哲團隊前發言人林昆鋒加入市府，外界聯想是為選台北市長準備。林右昌今天說，大家想太多，請林昆鋒是協助市政宣傳，越多人才加入對基隆更好。

林右昌上午出席基隆山海城串連再造計畫開工典禮接受媒體聯訪表示，這就是大家不瞭解基隆現在和過去不一樣，基隆市府各局處首長都是來自各直轄市和中央的優秀同仁，基隆是個吸引人且可以發揮理念的地方，非常多高階公務員和政務人員都希望到基隆。

林右昌說，市府產業發展處長林青海剛好要榮升國立海洋科技博物館副館長，自己也將人事通盤思考，將市府綜合發展處長黃駿逸調任產發處長。因為林昆鋒是台灣大學學弟，認識林昆鋒近10年，基隆做了很多，但民眾或各縣市及中央政府不一定瞭解最近5年多變得不一樣，特別請林昆鋒擔任綜發處長，幫忙市政宣傳。

「大家想太多了」，林右昌指出，基隆市府團隊是有史以來最好的團隊，越多人才加入相信會對基隆更好，基隆雖不是直轄市，但市府團隊真得很棒，已有直轄市和中央政府的水準。

林右昌說，例如今天談的基隆市港再生標竿計畫和基隆山海城串連再造計畫，都是應該由中央政府的格局來推動，現在卻是由基隆市府完成，「這是最近這5年多基隆市最了不起的地方」。

基隆 林右昌 北市

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