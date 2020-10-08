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影／男網購矽膠美娃卻變充氣鬼娃爆糾紛 怒投訴消保官
宜蘭賴姓男子在知名網路購物平台下單購買矽膠娃娃情趣用品，後來賣家取消平台訂單，私下接單，寄給他的竟然是長相駭人的充氣娃娃，兩者材質完全不同，氣得投訴消保官提告對方詐欺。
賴姓男子今天到縣府向消保官及媒體表示， 他在今年7月底透過國內知名的網路平台下單購買矽膠娃娃，價格2100元，當時他有私訊問，是否含有骨架？對方賣家告訴他，保證是全實體矽膠娃娃，不含骨架，但是當他8月初收到貨付款後，打開一看看是材質很像雨衣、長相奇醜的充氣娃娃。
賴男私訊要求對方退款，但對方避不見面，於是氣得向縣政府消保官投訴，同時控告對方涉嫌詐欺。
賴姓男子表示，賣家透過購物平台販售該物件，後來把他的平台訂單取消，改成私自接單，還私下問他電話及姓名，採貨到付款的方式付錢。
縣府消保官詢問該購物平台，平台業者表示，如果是賣家私下接單的話，屬個人行為，平台業者即不負責任。
消保官王雅琳呼籲，由於網路普及，購物糾紛層出不窮，提醒消費者要在有第三方支付的網路平台交易千萬，不要私下買賣，而且透過LINE及臉書一頁式的購物宣傳，這些都不是購物平台，刑事局曾一再呼籲一頁式的銷售可能就是詐騙， 請民眾不要受騙。
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