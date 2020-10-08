會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

花蓮縣觀光處工商管理科長林政穎昨天與同事到吉安鄉會勘一項工程，返回縣府途中，突然感到呼吸困難，同事緊急開車將他載往門諾醫院，但到院時已經沒有呼吸心跳，搶救後仍然不治。林政穎工作認真負責脾氣好，英年早逝讓同事們都哭紅了眼睛。

46歲的林政穎是台東卑南族人，台大法律系畢業，民國91年原住民特考一般行政考試及格，踏入公部門，先在光復國中當幹事，94年調到縣府行研處法制課當課員，104年升任原民處科長，因工作表現優異，再被延攬到觀光處負責工商管理業務。

昨天下午林政穎與同事到吉安鄉的光華樂活園區工業區籃球場會勘一項防護設施工程，會勘結束回程時，林政穎突然覺得有點喘不過氣，他大口呼吸幾次，原本說好一點了，不料沒多久，再次覺得呼吸困難，同事很機警，見狀況不對，直接開車將林送到花蓮門諾醫院就醫。

但林政穎到院後就陷入昏迷，經醫護人員極力搶救仍告不治，死因是心肌梗塞。

林政穎身亡的消息傳出，縣府同事哭紅眼，與他時有接觸的民代等大表震驚和不捨。一名同事表示，林政穎工作非常負責，因忙於工作，幾年前才結婚，算是晚婚。他即使再忙也從不喊苦喊累，且他的脾氣非常好，心胸寬大，和同事相處都很愉快。

觀光處同事正全力協助家屬辦理後事，縣府人事處表示，林政穎在執行公務途中出事，依據「公務人員退休資遣撫卹法」第53條，應符合因公死亡條件，會檢具相關文件，送銓敘部由銓敘部認定。