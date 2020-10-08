快訊

台大畢業待遇有比較優渥嗎？ 他列18位台大校友年薪大PK

梁崇銘弒母剁頭無罪遭撤銷 高院更一審裁定羈押三個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府觀光處工商管理科長林政穎（中）工作認真負責，昨在執行公務時驟逝，同事、親友哀痛。圖／縣府提供
花蓮縣政府觀光處工商管理科長林政穎（中）工作認真負責，昨在執行公務時驟逝，同事、親友哀痛。圖／縣府提供

花蓮縣觀光處工商管理科長林政穎昨天與同事到吉安鄉會勘一項工程，返回縣府途中，突然感到呼吸困難，同事緊急開車將他載往門諾醫院，但到院時已經沒有呼吸心跳，搶救後仍然不治。林政穎工作認真負責脾氣好，英年早逝讓同事們都哭紅了眼睛。

46歲的林政穎是台東卑南族人，台大法律系畢業，民國91年原住民特考一般行政考試及格，踏入公部門，先在光復國中當幹事，94年調到縣府行研處法制課當課員，104年升任原民處科長，因工作表現優異，再被延攬到觀光處負責工商管理業務。

昨天下午林政穎與同事到吉安鄉的光華樂活園區工業區籃球場會勘一項防護設施工程，會勘結束回程時，林政穎突然覺得有點喘不過氣，他大口呼吸幾次，原本說好一點了，不料沒多久，再次覺得呼吸困難，同事很機警，見狀況不對，直接開車將林送到花蓮門諾醫院就醫。

但林政穎到院後就陷入昏迷，經醫護人員極力搶救仍告不治，死因是心肌梗塞。

林政穎身亡的消息傳出，縣府同事哭紅眼，與他時有接觸的民代等大表震驚和不捨。一名同事表示，林政穎工作非常負責，因忙於工作，幾年前才結婚，算是晚婚。他即使再忙也從不喊苦喊累，且他的脾氣非常好，心胸寬大，和同事相處都很愉快。

觀光處同事正全力協助家屬辦理後事，縣府人事處表示，林政穎在執行公務途中出事，依據「公務人員退休資遣撫卹法」第53條，應符合因公死亡條件，會檢具相關文件，送銓敘部由銓敘部認定。

吉安

延伸閱讀

專訪／小鬼黃鴻升驟逝太震撼 鬼鬼：我要把錢花光

男子機捷昏睡叫不醒 疑心肌梗塞送醫不治

摯友小鬼驟逝　李千那工作恍惚忘詞「很抱歉」：把自己嚇壞了

小鬼黃鴻升主動脈剝離過世 醫籲2大族群要注意

相關新聞

基隆情人湖龜滿為患 傳有人架魚網抓外來龜淹死發臭

基隆市情人湖風景區的情人湖，由於有環湖步道是開闊空間，常有人放生外來種烏龜，導致湖內烏龜數量及種類都很多，可說是「龜滿為...

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

花蓮縣觀光處工商管理科長林政穎昨天與同事到吉安鄉會勘一項工程，返回縣府途中，突然感到呼吸困難，同事緊急開車將他載往門諾醫...

全民運動會台東代表隊選手今授旗 420選手誓言奪金牌

2020年全民運動會將於17日起一連6天花蓮縣舉行，台東縣代表隊今天由縣長饒慶鈴授旗，勉勵選手以平常心參與比賽，替台東縣...

蘭嶼今恢復船班 關島2天上千名旅客欣喜若狂

受到東北季風影響，台東蘭嶼船班停駛2天後，今天終於恢復4航班次，島上1642旅客一早湧進蘭嶼開元港，旅客見到首班客輪興喜...

水閘門未開？金鯧魚暴斃 損失百萬

宜蘭縣礁溪鄉大塭養殖區，一處專門養殖金鯧魚的養殖場，近日出現魚苗陸續暴斃，養殖戶初估已死近1萬公斤，損失至少百萬元。業者...

基隆國慶晚會 港西街車輛禁入

「民主台灣．自信前行」國慶晚會10月9日晚間將於基隆港西4碼頭登場，基隆市政府昨晚公布交通管制措施，9日下午4時到10時...

無颱風！嘉明湖到10月還瘦成「荷包蛋」

今年過了中秋節仍無颱風，台東著名的池上米鄉2期稻出現罕見輪灌，而高山上的嘉明湖，到了10月還未見滿水位，呈現荷包蛋狀

林右昌今年首跨到台北市 帶2407名幼生看九歌兒童劇團

基隆市教育處規畫大班幼兒進入演藝廳，觀劇表演邁入第五年，今年首度跨縣市，前進位於台北市的國父紀念館，市長林右昌和館長梁永...

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

「民主台灣．自信前行」國慶晚會10月9日晚間將於基隆港西四碼頭盛大登場，市政府今晚公布交通管制措施，9日下午4時到10時...

花蓮環保局鼓勵低碳旅遊 推4條旅遊路線「碳索之旅」

花蓮8月觀光客達945萬人，龐大的觀光人潮易造成環境負荷，環保局鼓勵民眾「低碳旅遊」，遊客來到花蓮租賃電動機車或搭乘電動...

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

台東蘭嶼朗島村1名李姓男子，今年3月在海邊撿拾到一顆近4公斤疑似「龍涎香」的石頭，經國立高雄大學生命科學系副教授鄭竣亦利...

龜山島述說「最佳實踐故事」 入選全球百大綠色旅遊目的地

荷蘭綠色旅遊目的地基金會公布「全球百大綠色旅遊目的地獎（Top 100 Green Destinations Award...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。