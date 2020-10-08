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基隆情人湖龜滿為患 傳有人架魚網抓外來龜淹死發臭

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆情人湖龜滿為患，傳有人架魚網抓外來龜淹死發臭。記者游明煌／翻攝
基隆情人湖龜滿為患，傳有人架魚網抓外來龜淹死發臭。記者游明煌／翻攝

基隆市情人湖風景區的情人湖，由於有環湖步道是開闊空間，常有人放生外來種烏龜，導致湖內烏龜數量及種類都很多，可說是「龜滿為患」，近日有民眾發現有人放置魚網在湖中，網住不少烏龜爬不出水面，死了不少在湖邊，散出出惡臭。相關單位已進行調查、了解。

據民眾表示，最近有人在情人湖邊，在靠近樹叢掩蓋的湖邊放置網具，但不是抓魚而是在抓烏龜，裡面還放了不少餌料，烏龜進入後出不來，就死在網內，經過多天後散發惡臭，現場維管的清潔人員清除龜屍，並發現網具。

民眾說，湖中有原生的斑龜，但更多的是民眾放生的外來種巴西龜，造成湖中有大量烏龜出沒，可能因此引來獵殺，可能有人是來抓外來種的巴西龜，目的不得而知。

動保所表示，目前尚未接獲通報，外來種的動物要捕撈要知會主管機關，否則可能還涉及竊盜的行為。情人湖巴西龜是外來種，原生種是斑龜，如有不想養不能隨意野放，會造成生態的破壞。

動保所指出，依野生動物保育法第17條規定，不是基於學術或研究目的，不可以捕獵一般類野生動物，如果違反規定可處6萬以上30萬元以下罰款，如果涉及保育類動物，更涉及6月以上5年以下徒刑。

巴西 放生 基隆

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