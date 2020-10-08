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蘭嶼今恢復船班 關島2天上千名旅客欣喜若狂

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

受到東北季風影響，台東蘭嶼船班停駛2天後，今天終於恢復4航班次，島上1642旅客一早湧進蘭嶼開元港，旅客見到首班客輪興喜若狂，直呼「終於可以回家了」。

東部航務中心通知今天恢復台東往返蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼線各2航次，台東部分金星8號早上6時30分台東往蘭嶼、8時30分蘭嶼往台東；屏東部分金星3號早上7時後壁湖往蘭嶼、早上9時30分蘭嶼往後壁湖。

「很擔心客輪一直不開！」陳姓旅客說，他們一家人原本6日要返回台東，但東北季風增強，就收到通知船不開了，一等就是2天，好在昨晚就收到船班今天會開，一早就趕往港口排隊等船。

蘭嶼開元港今天早上6時許，就湧進準備搭船返家的旅客，見到首班客輪駛入港口，大家不是拍手叫好，就是興奮歡呼，避免旅客搶搭船發生推擠起口角，海巡也派官兵維持現場秩序。

蘭嶼 台東

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