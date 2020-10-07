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無颱風！嘉明湖到10月還瘦成「荷包蛋」

中央社 / 台東縣7日電
台東縣最美麗的高山湖泊嘉明湖。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影
台東縣最美麗的高山湖泊嘉明湖。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影

今年過了中秋節仍無颱風，台東著名的池上米鄉2期稻出現罕見輪灌，而高山上的嘉明湖，到了10月還未見滿水位，呈現荷包蛋狀。

根據中央氣象局資料，台東今年至今的累積雨量僅有934毫米，往年這時候，雨量早已破千毫米；6、7月的雨季累積雨量只有164.8毫米，也創下15年同期最低，像民國101年的6、7月2個月累積雨量就高達868毫米。

從中央氣象局資料顯示，累積雨量少，除了下雨的天數不多外，主要是沒有颱風過境，中秋節後已過了汛期，仍未見雨量增加。

著名的池上米，因卑南溪上游新武呂溪水流比往年同期減少一半，水利署台東管理處從9月25日開始實施2天1次的輪灌。水利署台東管理處表示，通常2期稻不會缺水，因為從去年至今台東都沒颱風，導致山區缺水，因此今年的2期稻才會出現罕見輪灌。

平地缺水，位於山頂海拔3310公尺的嘉明湖也缺水，年初至今從未出現過滿水位，目前也只有7成滿，山友說「就像荷包蛋一樣」。

嘉明湖熊出沒企業社高山協作員 （揹工）邱冠中說，嘉明湖到了10月還未滿水位的情況很少見，如果到年底還沒颱風過境，嘉明湖今年將一整年沒有滿水位。

邱冠中表示，零星驟雨無法滿足嘉明湖，必須要有颱風帶來的豪大雨才能灌滿湖面；幸好，嘉明湖山屋目前民生用水還夠，多虧山屋管理員利用早晚短暫雨儲存雨水。

嘉明湖 雨量 台東

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