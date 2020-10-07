林右昌今年首跨到台北市 帶2407名幼生看九歌兒童劇團

基隆市教育處規畫大班幼兒進入演藝廳，觀劇表演邁入第五年，今年首度跨縣市，前進位於台北市的國父紀念館，市長林右昌和館長梁永斐、九歌兒童劇團團長黃翠華，今天陪伴全市公私立幼兒園2407名幼生，觀賞九歌兒童劇團演出。

林右昌表示，今天破全國紀錄，在同一時間有那麼多小朋友，同時進場欣賞劇團精采演出，基隆市政府從5年前開始推動「藝術平權」教育，讓念幼兒園大班的小朋友在要進小一之前，有機會進劇場或演藝廳欣賞表演，學習劇場禮儀。

林右昌說，國父紀念館檔期一向都是滿的，感謝館方把黃金檔期空出，把好的資源留給孩子，這就是價值理念的實踐。

館長梁永斐指出，今天締造兩項成績，一是破了國父紀念館開館48年以來，最多小朋友進到會堂的紀錄，其次，會堂有2500個座位，在全國算是大會場，小朋友和市政府、九歌劇團與國父紀念館，共同創造滿座紀錄。