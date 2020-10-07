基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

「民主台灣．自信前行」國慶晚會10月9日晚間將於基隆港西四碼頭盛大登場，市政府今晚公布交通管制措施，9日下午4時到10時港西街禁止一般車輛進入及路邊停車，呼籲民眾多搭乘大眾公共運具公車、火車等，不要開車到市區。

市府表示，為確保9日活動當天現場周邊交通暢行，相關交管時間，從10月9日自下午4時到晚間10時，管制車輛範圍，包括港西街(中山一路民治平交道口至港西街公車總站)，禁止一般車輛進入及路邊停車。另外，中山二路36巷以北，黃線開放路邊停車，人行道開放單排機車停放；中山一路海側基隆車站北站至民治平交道，停車格取消。

市府呼籲民眾以搭乘大眾運輸工具前往會場，搭乘台鐵者，在基隆車站下車後，從北站出口，沿港西街步行約3分鐘可到，而從南站出口，沿中山一路經港西街，步行約10分鐘可到會場；搭基隆市區公車，可於公車總站下車，步行前往約6分鐘到達。

至於，搭乘國道客運的民眾，搭國光客運1800(市府轉運站)、1802(捷運中山站)、1813(台北火車站)，於基隆海洋廣場下車，步行前往約8分鐘；搭大都會客運2088(市府轉運站)，於電力公司下車步行約18分鐘；搭乘首都客運1579(圓山轉運站上車)，在基隆市政府下車後，步行前往約18分鐘。

活動當天亦提供循環免費接駁車(16時至22時)，有田寮河線(公車總站-六合停車場)、中山線(成功市場-14號碼頭)，敬請多加運用。相關交通資訊，可上國慶晚會官網查詢 https://acts.setn.com/event/2020proudoftaiwan/ 。

另一方面，10月9日基隆市路邊暫停收費路段，包括中船路、安樂路一段、基金一路208巷、中正路、安一路、中山一、二路、南榮路丙段、實踐路，將從當天上午9時起至下午5時暫停收費。