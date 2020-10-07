漁民怨水門沒開養殖魚群暴斃 宜縣府將會勘協助

宜蘭一處養殖場傳出魚苗暴斃。漁民今天說，主因是水閘門未開導致閘門內大排水位高，讓養殖池無法排水，影響水質。縣府表示，雖排水與閘門啟閉無關，但會協助漁民解決問題。

吳姓漁民今天表示，他位在宜蘭礁溪的金鯧魚養殖場，原本下個月就可出貨，但近日卻傳出魚苗陸續暴斃，魚屍清了2、3天都還沒清完，初估魚屍近1萬公斤，損失超過新台幣100萬元。

他認為，養殖場近年來已發生3起類似魚苗暴斃事件，這次懷疑是中秋期間當地水閘門值班人員都休假，閘門未能順利開啟，導致閘門內大排水位高，讓低窪處養殖池無法排水，影響水質，才釀生此事。

宜蘭縣府指出，水閘門的功能除負責區域排水外，更肩負當地環境生態。水閘門在非豪雨或颱風期間，啟閉都是根據雨量與內外水位差自動控制，啟閉都有標準作業流程，雖魚塭業者的排水問題與閘門啟閉無關，但縣府近日會邀集相關單位前往現場了解，協助漁民解決問題。