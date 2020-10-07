快訊

諾貝爾化學獎揭曉！美法兩位女性科學家獲獎

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

漁民怨水門沒開養殖魚群暴斃 宜縣府將會勘協助

中央社 / 宜蘭縣7日電

宜蘭一處養殖場傳出魚苗暴斃。漁民今天說，主因是水閘門未開導致閘門內大排水位高，讓養殖池無法排水，影響水質。縣府表示，雖排水與閘門啟閉無關，但會協助漁民解決問題。

吳姓漁民今天表示，他位在宜蘭礁溪的金鯧魚養殖場，原本下個月就可出貨，但近日卻傳出魚苗陸續暴斃，魚屍清了2、3天都還沒清完，初估魚屍近1萬公斤，損失超過新台幣100萬元。

他認為，養殖場近年來已發生3起類似魚苗暴斃事件，這次懷疑是中秋期間當地水閘門值班人員都休假，閘門未能順利開啟，導致閘門內大排水位高，讓低窪處養殖池無法排水，影響水質，才釀生此事。

宜蘭縣府指出，水閘門的功能除負責區域排水外，更肩負當地環境生態。水閘門在非豪雨或颱風期間，啟閉都是根據雨量與內外水位差自動控制，啟閉都有標準作業流程，雖魚塭業者的排水問題與閘門啟閉無關，但縣府近日會邀集相關單位前往現場了解，協助漁民解決問題。

漁民 水質 雨量

延伸閱讀

水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬

中秋連假3天查75間牧場 屏縣環保局開罰1間偷排水

恢復海線道路行車安全 台中梧棲大排水護岸修復完工

打通交通瓶頸 學甲南53線斥近3千萬將拓寬

相關新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

台東蘭嶼朗島村1名李姓男子，今年3月在海邊撿拾到一顆近4公斤疑似「龍涎香」的石頭，經國立高雄大學生命科學系副教授鄭竣亦利...

花蓮環保局鼓勵低碳旅遊 推4條旅遊路線「碳索之旅」

花蓮8月觀光客達945萬人，龐大的觀光人潮易造成環境負荷，環保局鼓勵民眾「低碳旅遊」，遊客來到花蓮租賃電動機車或搭乘電動...

龜山島述說「最佳實踐故事」 入選全球百大綠色旅遊目的地

荷蘭綠色旅遊目的地基金會公布「全球百大綠色旅遊目的地獎（Top 100 Green Destinations Award...

宜蘭增購3000劑流感疫苗 教師、警察也能「免費」接種

公費流感疫苗即日起不分梯次全面開打，宜蘭縣採購13萬劑，全數打完覆蓋率可達全縣人口28.6%；另外，今年縣府額外採購30...

每天都在讀書 花蓮高工陳怡安獲旺宏科學獎佳作

花蓮高工化工科3年級學生陳怡安，因求學態度認真，入校後就是學校重點培訓的選手。她代表花工參加第19屆旺宏科學獎，榮獲化學...

水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬

宜蘭縣礁溪鄉大塭養殖區，一處專門養殖金鯧魚的養殖場，近日發現魚苗陸續暴斃，養殖戶初估損失已近1萬公斤，損失至少破百萬，業...

東北季風增強 綠島船班明全天取消

交通部航港局東部航務中心今天公告，原訂明天（8日）台東往返綠島船班，因東北季風增強影響，海象不佳，船班全天取消，9日將視...

暖騎士平交道「助推」輪椅婦 網友讚爆：這畫面好暖！

宜蘭市1位民眾騎著電動輪椅出門，行經東港路橋下平交道時，後方1名機車騎士擔心婦人過不去，二話不說，馬上停妥機車下車「助推...

東北季風開始 台東強勢抑制卑南溪PM10揚塵

台東縣卑南溪因水量減少，又適逢秋冬東北季風到來，避免風吹造成揚塵引起風飛沙（懸浮微粒PM10）影響空品，縣環保局於中華大...

101歲人瑞分享長壽秘訣 每天起床喝溫開水再散步1小時

基隆市榮民服務昨天為今年101歲的林占春榮民老伯伯慶生，老伯伯特地穿上西裝很有精神，他是海軍退役，身體保養得很好，他分享...

台東南迴醫療再添生力軍 2族人醫師投入偏鄉

台東達仁鄉衛生所從今年6月開始，就沒有正式的醫師人力，全都仰賴其它單位的醫師輪流支援，不過，10月起，正式補足2位醫師人...

扭轉國文弱勢 補教名師吳岳捐獎學金

國文補教名人吳岳以母親的名字「秀春」成立基金會，13年來付出至少億元做公益，回饋宜蘭鄉里，昨天各捐100萬元，回饋母校宜...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

高雄社宅加碼 4年興建8800戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。