花蓮石雕藝術季登場 玉里展出璞石畫吸睛

花蓮被稱為石頭的故鄉，石雕創作獨步全國，其中璞石畫是玉里鎮重要的觀光、藝術、文化和休閒產業。縣政府舉辦國際石雕藝術季，花蓮南北區均有精采展覽與活動。

睽違3年，「2020花蓮國際石雕藝術季」將於10月24日至11月22日於文化局園區登場，由石雕家進行為期一個月的現場大型石雕創作，10月24日將舉辦開幕式；花蓮南北相距約百公里，縣府也將展覽活動延伸至南區的玉里鎮，獲得民眾熱烈迴響。

花蓮縣文化局表示，第12屆花蓮國際石雕藝術季主題訂為「石動曼波」（Stone Mambo），藝術家創作過程為主體概念，以「動」為主軸來貫穿各項活動內涵。今年邀請法國、義大利、荷蘭、日本、韓國及台灣等雕塑大師精品共56件參展。

花蓮縣文化局指出，花蓮的石雕創作獨步全國，花蓮縣石雕協會成立於1992年5月，為全國第一個率先成立的石雕藝術社團，28年來會員們默默耕耘從事石雕創作，以在地獨特性、藝術創意及國際視野累積豐厚的文化底蘊，成為支撐花蓮石雕藝術品牌的重要後盾，其中不少石雕家便出身玉里，堪稱石雕家搖籃。

玉里是花蓮南區第一大鎮，舊稱「璞石閣」，是著名蛇紋石產地，1970年代的玉里可說是台灣石材重要輸出地。璞石藝術創始人為邱創用，為了紀念此門藝術發源於玉里，因此命名為璞石藝術。

玉里鎮公所為推動在地特色文化，1999年開始在校園及民間鼓勵本土藝術創作，璞石畫最早在玉里高中校園內被稱為「石嵌畫」，當時是由玉里高中美工科配合政府推行鄉土教學政策自行設計的一門課程，邱創用負責指導。

邱創用2004年自學校退休後，在玉里工業區成立專業工作室，為深化璞石藝術的發展，積極研發更多元豐富的素材，同時尋求技法的突破躍進。此後石畫技藝由玉里高中流傳至民間社區，多年計畫性的課程培育許多優秀藝術家，如林美佐等。2016年11月花蓮縣璞石藝術發展協會成立，目前已成為玉里鎮的代表性藝術社團。

花蓮縣文化局指出，配合此次國際石雕藝術季，於玉里鎮璞石藝術館推出「薪火相傳-璞石畫創作聯展」，由玉里鎮源城國小及花蓮縣璞石藝術發展協會會員聯合展出，共展出50件璞石畫作，有稚嫩、有成熟，從每一件作品所運用的材料，可以瞭解石材獨特的魅力，展期即日起至11月29日。

此外，文化局特別舉辦「璞石藝術創作增能研習課程」，邀請林美佐擔任講師，從構圖發想、打石工具運用、石材表現技法、裂解石材技巧、黏貼方式、砂材運用與配色等，課程豐富有趣，歡迎有興趣民眾報名參加。