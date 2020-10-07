花蓮環保局鼓勵低碳旅遊 推4條旅遊路線「碳索之旅」

花蓮8月觀光客達945萬人，龐大的觀光人潮易造成環境負荷，環保局鼓勵民眾「低碳旅遊」，遊客來到花蓮租賃電動機車或搭乘電動巴士，完成「碳索你沒來過的花蓮」臉書按讚和填寫問卷，即可獲得「低碳旅遊抵用券」200元，還可參考環保局推出的4條低碳旅遊路線、4個推薦景點，來趟「碳索之旅」。

環保局規畫4條低碳旅遊路線、4個推薦景點，其中台11線推薦參訪新城鄉七星潭、豐濱鄉海岸咖啡莊園，可以吹海風喝咖啡；台9線則推薦參訪光復鄉大農大富平地森林、磯崎鄉高山森林基地，大口呼吸芬多精。

交通部為提升大眾運輸乘車優勢，規畫於國道五號北上宜蘭至頭城、蘇花路廊於南下蘇澳地區及北上崇德地區，實施大客車優先通行措施，壅塞時可節省35至60分鐘，民眾搭乘大眾運輸將省時又方便。