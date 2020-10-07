龜山島述說「最佳實踐故事」 入選全球百大綠色旅遊目的地

荷蘭綠色旅遊目的地基金會公布「全球百大綠色旅遊目的地獎（Top 100 Green Destinations Awards）」，今年入選的100個旅遊目的地分散在36個國家，亞洲共有12個地點入選，其中台灣東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，今年是連續第5年獲獎。

東北角風管處表示，荷蘭綠色旅遊目的地基金會今年是第6年主辦百大綠色旅遊目的地比賽，入選團體原定在土耳其舉辦年會，受新冠肺炎疫情影響 ，改成本月6日到8日召開線上研討會，東北角風管處台灣時間昨晚9點與全球其他得獎單位，同步線上参與開幕授獎典禮。

2020全球百大綠色旅遊目的地比賽增加新評分規範，參賽旅遊目的地除原參賽內容準則，還須提出目的地「最佳實踐故事（Good Practice Story）」，主辦單位會將值得各國借鏡與效法的故事，以論壇或資訊形式分享其他目的地管理者學習。

東北角風管處長陳美秀表示，送出參賽的最佳實踐故事以龜山島為主角，分享透過總量管制作為，分享龜山島相關保護規範制訂過程及季節性總量管制人數考量。在兼顧在地旅遊發展、生態保護與文化保存平衡，並衡量設施承載量與社會承載量（心理擁擠感受），最後將每日登島人次固定維持1800人。

陳美秀說，2020年綠色旅遊目的地基金會與「好旅行指南平台（Good Travel Guide）」合作，獲獎單位資訊將在平台露出。平台結合網路綠色行銷與標章系統工具，台灣與歐洲同步推動，成為GTG亞洲地區先驅。