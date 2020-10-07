宜蘭增購3000劑流感疫苗 教師、警察也能「免費」接種

公費流感疫苗即日起不分梯次全面開打，宜蘭縣採購13萬劑，全數打完覆蓋率可達全縣人口28.6%；另外，今年縣府額外採購3000劑，提供給學校教師、警察、志工以及中低收入戶等，非公費施打對象的族群登記接種，衛生局強調，流感疫苗數量絕對「充足」，相關合約院所可至縣府衛生局網站查詢。

今年流感疫苗施打對象包含50歲以上成人、6個月以上至學齡前幼兒、中小學生、高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒父母、醫療防疫相關人員等，對象與去年相同，今天為校園端開打首日，縣長林姿妙至五結國中關心施打情形。

衛生局指出，宜蘭縣校園疫苗接種是由全縣7家大型醫療院所負責，各校會依照程序劃分有問診區、施打區，若施打後身體不適，還有提供床位讓學生休息，希望縣內符合接種資格的學生，都能及早完成接種，提高免疫力。

今年因有新冠肺炎疫情影響，衛生局預估疫苗接種情況會較往年踴躍。衛生局長徐迺維強調，疫苗接種後要2周才有效力，流感好發期則是在年底至明年過年前，呼籲民眾及早完成接種；至於額外增購的3000劑疫苗，若登記額滿，後續也會視情況繼續增購，提高覆蓋率。