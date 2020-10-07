颱風不來持續缺水 池上2期稻罕見輪灌

今年至今無颱風過境，台東卑南溪水位創歷年來最低，位於台東縱谷的池上鄉、關山鎮2期稻作罕見輪灌。台東農改場表示，雖然輪灌，但只要水夠稻子受影響不大。

池上鄉張姓稻農這幾天忙著巡田，擔心自家稻田斷水。他說，10月初池上鄉開始輪溉，他的田在水圳尾端，「水從源頭流到我的田就剩下水龍頭的水量」，擔心「田頭有水，田尾就沒水了」（台語）。

農田水利署台東管理處表示，今年從年初至今都缺水，原本7月過後就是豐水期，但因為沒有颱風過境，山區水源不足，導致卑南溪水位歷年來最低，台東縱谷池上鄉、關山鎮的2期稻出現罕見輪灌，預計要到11月中旬，稻子收割前，稻子不需要水時才恢復正常供水。

台東管理處表示，目前採2天輪灌1次，尚可滿足稻田的水量，田間不致乾涸，不會影響稻子的成長。

池上青農魏瑞廷表示，目前是稻子開花入漿期，最需要水分，水需淹過水稻植株3至5公分才能滿足需求，「這段時間的確用水吃緊」，最好還是要有雨水，「農作物要喝一些雨水比較好」。

農委會台東區農業改良場助理研究員廖勁穎表示，水稻在插秧初期和開花期2階段最需要水，插秧時期淹水除了稻子本身需求外，一方面也是抑制雜草生長；在開花期已經沒有雜草了，所以只要水夠不會影響品質和產量。

池上、關山是全國著稱米鄉，2020年台灣稻米達人冠軍賽，台東縣池上鄉官聲燐、曾鵬璋2人分別奪得台灣有機米組全國冠軍及亞軍。

池上鄉擁有溪水沖積而成的有機質土壤，以及源自中央山脈的新武呂溪灌溉水，是得天獨厚的東部大穀倉。關山鎮全鎮位於北回歸線以南，屬熱帶季風型氣候，整年度氣溫變化不大，全鎮除丘稜地形外，大多為肥沃的平壤稻田，是台東稻米栽種面積最大鄉鎮，也是全國著名的良質米產出專區。