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每天都在讀書 花蓮高工陳怡安獲旺宏科學獎佳作

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高工化工科學生陳怡安（中）獲旺宏科學獎佳作，校長黃鴻穎（左）、指導老師閻國中（右）大讚不容易。圖／花蓮高工提供
花蓮高工化工科學生陳怡安（中）獲旺宏科學獎佳作，校長黃鴻穎（左）、指導老師閻國中（右）大讚不容易。圖／花蓮高工提供

花蓮高工化工科3年級學生陳怡安，因求學態度認真，入校後就是學校重點培訓的選手。她代表花工參加第19屆旺宏科學獎，榮獲化學組佳作，近日收到獎狀，校長黃鴻穎今天說，旺宏科學獎得獎名單多是高中名校生，陳怡安能以技職生的身分獲獎，非常不容易。

在師長眼中，勤奮陳怡安是一個「每天努力讀書，從來不睡覺的學生」。導師也是指導老師閻國中說，怡安高一就是學校重點培訓選手，因她覺得自己資質並非特別優秀，比別人花更多時間在課業上。

從高一開始，陳怡安除了參加學校培訓、做實驗，其他時間，每天在家至少讀5個小時的書才肯睡，有時甚至讀到天亮，只睡半個小時就起床到學校上課；周末假日其他學生放假玩耍，她也總是在讀書，課餘還參加學校的拔尖班，加強國文、英文與數學等共同科目。

她代表學校參賽3年來，獲獎無數，包括教育部主辦的第3屆全國中等學校綠色化學專題製作競賽銅牌獎、全國健行盃高中職專題論文競賽佳作、第60屆高級中等學校第七區科展優勝、高中職環境科技專題製作競賽佳作、第10屆勁園盃全國高中職專題大競賽化工群第2名。這次獲得旺宏科學獎，雖可惜未名列前三，只拿到佳作，但已是學校歷來最好的成績。

校長黃鴻穎說，旺宏科學獎有「高中的諾貝爾獎」美譽，陳怡安能以技職生身分，與全台上百所學校的優秀學生競爭，獲得殊榮，真的非常不容易，師生都同感榮耀。

花蓮高工化工科學生陳怡安在導師閻國中（右）指導下，獲得旺宏科學獎佳作。圖／花蓮高工提供
花蓮高工化工科學生陳怡安在導師閻國中（右）指導下，獲得旺宏科學獎佳作。圖／花蓮高工提供

諾貝爾獎 教育部

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