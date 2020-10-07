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水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬
宜蘭縣礁溪鄉大塭養殖區，一處專門養殖金鯧魚的養殖場，近日發現魚苗陸續暴斃，養殖戶初估損失已近1萬公斤，損失至少破百萬，業者將禍首導向當地水閘門未開啟，導致池水無法排除，才造成魚苗暴斃；縣府則說，是否是水閘門造成問題，近期會安排各單位會勘釐清。
吳姓養殖戶在大塭專門養殖金鯧魚有近40年歷史，但4年前開始，疑似因水閘門啟閉問題，造成金鯧魚每年都有出現暴斃情況，近期他的魚塭碰到同樣問題，陸續在池中「翻肚」，質疑是老問題再次上演。
吳男今天質疑，閘門以前採人工開放，24小時都有人員值班，若逢初1、15大潮以及豪大雨，就會開啟排水；但疑似中秋期間值班人員休假，閘門未能順利開啟，因養殖池低窪，大排水位高，導致養殖池無法排水。
吳姓養殖戶粗估，因排水不順造成池內水質受到影響，4號以來魚群陸續暴斃，原本剩1個月就能出貨的金鯧魚幾近泡湯，目前損失已近1萬斤，以每台斤150元市價估算，至少慘賠150多萬；他今天要求縣府尋求解套，不要讓同一件事不斷上演。
對此，縣府解釋，近期會請水利會、水資處會勘，若是池內水體低於大排水面，就要動用抽水機解決，增加排放速度，至於是否為水閘門啟閉造成的問題，會進一步釐清。
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