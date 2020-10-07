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暖騎士平交道「助推」輪椅婦 網友讚爆：這畫面好暖！
宜蘭市1位民眾騎著電動輪椅出門，行經東港路橋下平交道時，後方1名機車騎士擔心婦人過不去，二話不說，馬上停妥機車下車「助推」，直到安全通過平交道，才放下心離開，騎士暖男行徑全被後方車友拍下，影片上傳臉書社團「宜蘭知識＋」，大讚宜蘭人的溫暖與熱情，短時間內吸引大批網友上前留言「這畫面太暖，不看不行！」
臉書暱稱為田林柏豪的民眾，昨天上午行經東港陸橋下的平交道，因正好有火車經過，與其他騎士、汽車同在平交道等候柵欄升起，火車駛離後，正巧一名騎著電動輪椅的民眾準備通過平交道，沒想到一旁的陌生騎士見狀，停妥機車後，連安全帽都沒脫就主動上前「助推」，等到老婦人平安通過平交道後，這位騎士才放下心，循原路返回。
騎士的「暖男」行徑，全被後方的民眾田林柏豪拍下，他今天將整個過程貼在「宜蘭知識＋」，分享整段溫暖經過，強調宜蘭人最不缺的就是人情溫暖與熱情，原本只是與他一起等待火車，但看到需要幫助的大姊也不吝嗇，停妥機車就上前幫助。「謝謝你對社會的貢獻，默默付出不求回報，讓大家知道這社會還是有溫暖的人」。
文章一出後，引起網友暴動，有網友形容善舉是「宜蘭最美風景」、「好心有好報」、「看了一天心情都溫暖了！」
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