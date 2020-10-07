東北季風開始 台東強勢抑制卑南溪PM10揚塵

台東縣卑南溪因水量減少，又適逢秋冬東北季風到來，避免風吹造成揚塵引起風飛沙（懸浮微粒PM10）影響空品，縣環保局於中華大橋上下游河床完成修復與新施作水覆蓋設施，供水濕潤河床。

縣環保局表示，目前修復與新施作水覆蓋設施面積已達53公頃，另9月份起實施定期灑水，於卑南溪鄰近市區道路等易受揚塵區域派車灑水，迄今已施作里程數達到650公里。

另避免水量不足，隨時調整卑南溪河床水覆蓋的水量及流況，協調台東農田水利會與水利署第八河川局，改變現有河川水量及水路引用分配方式與排程，讓水源充分利用，濕潤河床。

呼籲民眾可以利用環保局設置的9處LED電子看板或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網，也可使用手機下載「揚塵一把罩」，掌握最新揚塵即時資訊。減少在戶外活動時間，避免身體健康遭受影響，更記得適當關閉門窗。