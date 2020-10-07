快訊

最新民調！拜登在六大關鍵搖擺州穩定領先川普

局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風開始 台東強勢抑制卑南溪PM10揚塵

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣環保局於中華大橋上下游河床完成修復與新施作水覆蓋設施，供水濕潤河床，降低揚塵引起風飛沙（懸浮微粒PM10）影響空品。圖／台東縣政府提供
台東縣環保局於中華大橋上下游河床完成修復與新施作水覆蓋設施，供水濕潤河床，降低揚塵引起風飛沙（懸浮微粒PM10）影響空品。圖／台東縣政府提供

台東縣卑南溪因水量減少，又適逢秋冬東北季風到來，避免風吹造成揚塵引起風飛沙（懸浮微粒PM10）影響空品，縣環保局於中華大橋上下游河床完成修復與新施作水覆蓋設施，供水濕潤河床。

縣環保局表示，目前修復與新施作水覆蓋設施面積已達53公頃，另9月份起實施定期灑水，於卑南溪鄰近市區道路等易受揚塵區域派車灑水，迄今已施作里程數達到650公里。

另避免水量不足，隨時調整卑南溪河床水覆蓋的水量及流況，協調台東農田水利會與水利署第八河川局，改變現有河川水量及水路引用分配方式與排程，讓水源充分利用，濕潤河床。

呼籲民眾可以利用環保局設置的9處LED電子看板或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網，也可使用手機下載「揚塵一把罩」，掌握最新揚塵即時資訊。減少在戶外活動時間，避免身體健康遭受影響，更記得適當關閉門窗。

修復 台東 農田水利會

延伸閱讀

受東北季風影響風浪加劇 蘭嶼客輪明天全部停駛

東北季風影響 7日往返蘭嶼客輪全停航

國慶煙火環境與安寧 南市噪音管制無假期

中市雙十連假 10月9、10日收垃圾不打烊

相關新聞

東北季風開始 台東強勢抑制卑南溪PM10揚塵

台東縣卑南溪因水量減少，又適逢秋冬東北季風到來，避免風吹造成揚塵引起風飛沙（懸浮微粒PM10）影響空品，縣環保局於中華大...

101歲人瑞分享長壽秘訣 每天起床喝溫開水再散步1小時

基隆市榮民服務昨天為今年101歲的林占春榮民老伯伯慶生，老伯伯特地穿上西裝很有精神，他是海軍退役，身體保養得很好，他分享...

台東南迴醫療再添生力軍 2族人醫師投入偏鄉

台東達仁鄉衛生所從今年6月開始，就沒有正式的醫師人力，全都仰賴其它單位的醫師輪流支援，不過，10月起，正式補足2位醫師人...

扭轉國文弱勢 補教名師吳岳捐獎學金

國文補教名人吳岳以母親的名字「秀春」成立基金會，13年來付出至少億元做公益，回饋宜蘭鄉里，昨天各捐100萬元，回饋母校宜...

體驗阿美族 吉拉米代推2天生態旅遊

林務局花蓮林管處與富里鄉吉拉米代部落文化產業協會合作，由阿美族青壯年依著祖先智慧及工法，用茅草、竹子等傳統建材打造部落生...

傳統邊玩邊推廣 綠島推鰹竿釣旅遊

「澎湖有夜釣小卷，綠島也可以推鰹竿釣遊程！」台東綠島鄉戴文櫻、曾靚等年輕鄉民想保存島上傳統鰹竿釣法，與海洋大學、台東縣自...

飲料店長生日 開出千萬發票

財政部公布7、8月期統一發票中獎清冊，新北市中和區福祥素食麵包店4年前曾遭遇火災，店內全面整修，如今發票開出千萬大獎，老...

保存傳統鰹竿釣技法 綠島鄉民自力融入地方深度遊程

「澎湖有夜釣小卷遊程，綠島也可以推鰹竿釣遊程」台東縣綠島鄉戴文櫻、曾靚等多位年輕鄉民與海洋大學、台東縣自然與人文學會合作...

宜蘭辦國慶升旗典禮健行活動 擴大與設縣70周年同慶賀

宜蘭縣政府舉辦雙十國慶升旗典禮，今年適逢設縣70周年，邀請宜蘭10月10日出生的70歲長者一起合切大蛋糕，升旗典禮結束後...

花蓮9萬劑公費疫苗 徐榛蔚加碼2千劑供老師接種

今年花蓮縣有9萬劑公費流感疫苗，受疫情影響，提升民眾施打疫苗意願。花蓮縣長徐榛蔚今宣布，縣府自費購買2千劑疫苗，提供老師...

前幕僚遭林右昌挖角 柯文哲笑回：若有想法他是好人選

桃園眷村文化節今年邁入第20屆，首次台北市、新北市及基隆市攜手串連，媒體問及，基隆市長林右昌挖角了柯文哲團隊的前發言人林...

花蓮新箭瑛大橋獲金安獎 鄧玉瑛兄：繼續守護用路人

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念教師張箭、鄧玉瑛殉職而建，第2代橋於去年3月動工，改建工程繼獲得「國家卓越建設獎」金質獎的肯定後，...

熱門新聞

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

萬里蟹產季又來了 新北國慶日大方送1010隻萬里蟹

從南流、流音、海音到高流！每次名稱改變都是談判折衝

綠點名韓市府人馬應請辭 陳其邁：尊重專業及權管局處

獅潭山村小確幸 今發2000元紓困現金當加菜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。