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101歲人瑞分享長壽秘訣 每天起床喝溫開水再散步1小時
基隆市榮民服務昨天為今年101歲的林占春榮民老伯伯慶生，老伯伯特地穿上西裝很有精神，他是海軍退役，身體保養得很好，他分享長壽的秘訣，就是生活要規律、不菸不酒，每天起床後都喝一杯溫開水，再散步1小時，「這樣精神就好，身體也會健康」。
榮民老伯伯林占春昨天101歲壽誕，基隆市榮民服務處長鄭源敏率服務幹部和志工前往信義區住所為他舉辦慶生會，送上一個大蛋榚並高唱生日快樂歌，林伯伯中氣十足地吹熄蠟燭，並祝願大家都能像他一樣富貴長命。
林占春伯伯是在民國9年出生於大陸福建，海軍下士退伍後轉職礦業工作，早年生活十分辛苦，育有2子2女。他說，目前「我有11個孫兒和曾孫，家裡很熱鬧，真歡喜」。
林占春現在與大兒子同住，他向大家分享長壽的秘訣，就是生活規律節制，不要抽菸及喝酒，起床要喝一杯溫開水，每天都去散步最少走1小時，全身就會很輕鬆，感覺很好，促進血液循環和新陳代謝。
老伯伯現在行動自如，想去去哪都可以，他說，自己每天也都勤練書法，他還編輯著作「名人詩歌及小故事」小冊子送給處長。處長現場也以毛筆書寫壽字，祝賀林伯伯101歲生日快樂，2人約好明年再歡聚慶生。
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