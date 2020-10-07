快訊

最新民調！拜登在六大關鍵搖擺州穩定領先川普

局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東南迴醫療再添生力軍 2族人醫師投入偏鄉

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東達仁鄉衛生所日前正式補足2位年輕醫師，魯凱族醫師巴霖（左）與排灣族醫師温周蓉蓉（右），一起為原鄉醫療服務。記者尤聰光／翻攝
台東達仁鄉衛生所日前正式補足2位年輕醫師，魯凱族醫師巴霖（左）與排灣族醫師温周蓉蓉（右），一起為原鄉醫療服務。記者尤聰光／翻攝

台東達仁鄉衛生所從今年6月開始，就沒有正式的醫師人力，全都仰賴其它單位的醫師輪流支援，不過，10月起，正式補足2位醫師人力缺口，其中一位醫師，是已退休的前達仁鄉衛生所主任醫師兒子，承接父親衣缽，服務達仁鄉親的醫療健康，讓鄉親都開興不已。

「有自己的專門醫師當然好啊！」達仁林姓鄉民說，衛生所有正式的醫師，感覺比較安心一點，畢竟可以待一段時間，甚至更久，這樣不用一個換一個，看診很陌生，也不用沒有醫師時，還要花一個半小時的車程跑到市區看病。

今年10月開始，達仁鄉衛生所一次補足2位醫師缺額，其中一位醫師，是已退休的前達仁鄉衛生所主任醫師巴德雄的兒子巴霖，從小受到父親的影響，對學醫產生興趣，並開啟的學醫的路程，學成後，來到父親曾待過的地方服務，父親對他也再三叮嚀，工作上該注意的細節，更期許他能把族語學好，可以順利跟長者溝通。

達仁鄉衛所魯凱族醫師巴霖說，父親在工作上指導很多，也叮嚀一些注意事項，但他希望可以把母語學好，然後能順利跟老人家做良好溝通。

另一位是來自金峰鄉嘉蘭村的排灣族醫師温周蓉蓉，她認為原鄉地區幅員廣大，醫療資源少，部落大多以慢性疾病的長者為主，非常需要巡迴醫療來服務鄉民。

台東縣衛生局表示，全縣目前各鄉鎮醫師人力，除了卑南鄉衛生所尚缺1名醫師之外，其餘衛生所醫師人力都已補齊，可望進一步提升縣內衛生所的醫療量能，提供完善的醫療照護服務。

2位正式醫師加入達仁鄉衛生所後，讓鄉親都開興不已。記者尤聰光／翻攝
2位正式醫師加入達仁鄉衛生所後，讓鄉親都開興不已。記者尤聰光／翻攝

衛生所 醫師

延伸閱讀

農委會開放陸上養殖移工 漁民開心缺工人力荒有解了

亞洲首創 桃市消防局辦事故安全官訓練

國慶煙火環境與安寧 南市噪音管制無假期

南投縣人口普查展開勤前會議 要求落實「3不2會」

相關新聞

東北季風開始 台東強勢抑制卑南溪PM10揚塵

台東縣卑南溪因水量減少，又適逢秋冬東北季風到來，避免風吹造成揚塵引起風飛沙（懸浮微粒PM10）影響空品，縣環保局於中華大...

101歲人瑞分享長壽秘訣 每天起床喝溫開水再散步1小時

基隆市榮民服務昨天為今年101歲的林占春榮民老伯伯慶生，老伯伯特地穿上西裝很有精神，他是海軍退役，身體保養得很好，他分享...

台東南迴醫療再添生力軍 2族人醫師投入偏鄉

台東達仁鄉衛生所從今年6月開始，就沒有正式的醫師人力，全都仰賴其它單位的醫師輪流支援，不過，10月起，正式補足2位醫師人...

扭轉國文弱勢 補教名師吳岳捐獎學金

國文補教名人吳岳以母親的名字「秀春」成立基金會，13年來付出至少億元做公益，回饋宜蘭鄉里，昨天各捐100萬元，回饋母校宜...

體驗阿美族 吉拉米代推2天生態旅遊

林務局花蓮林管處與富里鄉吉拉米代部落文化產業協會合作，由阿美族青壯年依著祖先智慧及工法，用茅草、竹子等傳統建材打造部落生...

傳統邊玩邊推廣 綠島推鰹竿釣旅遊

「澎湖有夜釣小卷，綠島也可以推鰹竿釣遊程！」台東綠島鄉戴文櫻、曾靚等年輕鄉民想保存島上傳統鰹竿釣法，與海洋大學、台東縣自...

飲料店長生日 開出千萬發票

財政部公布7、8月期統一發票中獎清冊，新北市中和區福祥素食麵包店4年前曾遭遇火災，店內全面整修，如今發票開出千萬大獎，老...

保存傳統鰹竿釣技法 綠島鄉民自力融入地方深度遊程

「澎湖有夜釣小卷遊程，綠島也可以推鰹竿釣遊程」台東縣綠島鄉戴文櫻、曾靚等多位年輕鄉民與海洋大學、台東縣自然與人文學會合作...

宜蘭辦國慶升旗典禮健行活動 擴大與設縣70周年同慶賀

宜蘭縣政府舉辦雙十國慶升旗典禮，今年適逢設縣70周年，邀請宜蘭10月10日出生的70歲長者一起合切大蛋糕，升旗典禮結束後...

花蓮9萬劑公費疫苗 徐榛蔚加碼2千劑供老師接種

今年花蓮縣有9萬劑公費流感疫苗，受疫情影響，提升民眾施打疫苗意願。花蓮縣長徐榛蔚今宣布，縣府自費購買2千劑疫苗，提供老師...

前幕僚遭林右昌挖角 柯文哲笑回：若有想法他是好人選

桃園眷村文化節今年邁入第20屆，首次台北市、新北市及基隆市攜手串連，媒體問及，基隆市長林右昌挖角了柯文哲團隊的前發言人林...

花蓮新箭瑛大橋獲金安獎 鄧玉瑛兄：繼續守護用路人

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念教師張箭、鄧玉瑛殉職而建，第2代橋於去年3月動工，改建工程繼獲得「國家卓越建設獎」金質獎的肯定後，...

熱門新聞

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

萬里蟹產季又來了 新北國慶日大方送1010隻萬里蟹

從南流、流音、海音到高流！每次名稱改變都是談判折衝

綠點名韓市府人馬應請辭 陳其邁：尊重專業及權管局處

獅潭山村小確幸 今發2000元紓困現金當加菜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。