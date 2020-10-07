台東南迴醫療再添生力軍 2族人醫師投入偏鄉

台東達仁鄉衛生所從今年6月開始，就沒有正式的醫師人力，全都仰賴其它單位的醫師輪流支援，不過，10月起，正式補足2位醫師人力缺口，其中一位醫師，是已退休的前達仁鄉衛生所主任醫師兒子，承接父親衣缽，服務達仁鄉親的醫療健康，讓鄉親都開興不已。

「有自己的專門醫師當然好啊！」達仁林姓鄉民說，衛生所有正式的醫師，感覺比較安心一點，畢竟可以待一段時間，甚至更久，這樣不用一個換一個，看診很陌生，也不用沒有醫師時，還要花一個半小時的車程跑到市區看病。

今年10月開始，達仁鄉衛生所一次補足2位醫師缺額，其中一位醫師，是已退休的前達仁鄉衛生所主任醫師巴德雄的兒子巴霖，從小受到父親的影響，對學醫產生興趣，並開啟的學醫的路程，學成後，來到父親曾待過的地方服務，父親對他也再三叮嚀，工作上該注意的細節，更期許他能把族語學好，可以順利跟長者溝通。

達仁鄉衛所魯凱族醫師巴霖說，父親在工作上指導很多，也叮嚀一些注意事項，但他希望可以把母語學好，然後能順利跟老人家做良好溝通。

另一位是來自金峰鄉嘉蘭村的排灣族醫師温周蓉蓉，她認為原鄉地區幅員廣大，醫療資源少，部落大多以慢性疾病的長者為主，非常需要巡迴醫療來服務鄉民。