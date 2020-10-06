保存傳統鰹竿釣技法 綠島鄉民自力融入地方深度遊程

「澎湖有夜釣小卷遊程，綠島也可以推鰹竿釣遊程」台東縣綠島鄉戴文櫻、曾靚等多位年輕鄉民與海洋大學、台東縣自然與人文學會合作，為保存島上傳統鰹竿釣法，最近把鰹竿釣法融入套裝行程中，讓遊客體驗在地漁業文化。

台東縣自然與人文學會理事，台東專科學校教師蘇德全今天受訪說，鰹竿釣緣自於日本，日據時期全島就有16間柴魚乾加工廠，鄉民釣鰹魚再交工廠製成柴魚乾，二戰後隨著日本人撤走，工廠也跟著關門，但綠島至今仍是台東唯一鰹竿釣的地方。

他指出，隨著老漁民日益凋零，島上會鰹竿釣的人愈來愈少，戴文櫻、曾靚等年輕人心想獨特的釣魚文化，如要保存就要跟旅遊結合，讓遊客來到綠島，可以體驗島上的鰹竿釣文化。

他表示，遊程規劃安排跟著漁民從製作釣竿、丁香魚假餌、凌晨出海用探照燈捕撈丁香魚當誘餌，清晨前往鰹魚釣場釣魚，上岸後再以自己釣的魚製作早餐，品嘗最新鮮的魚，目前已舉辦的兩次鰹竿釣遊程體驗，遊客口碑很好。

蘇德全表示，最佳的文化保存就是跟生活結合，其實綠島年輕已不願採用耗時費工的鰹竿釣，但若綠島鰹竿釣包裝進綠島旅程，一方面可讓遊客深度體驗在地文化，也會促使島上遊民學習鰹竿釣技法，包括製作釣竿、假餌、夜捕丁香魚等，才能帶遊客出海釣魚，這樣綠島鰹竿釣文化自然獲得保存。