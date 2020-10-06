快訊

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭辦國慶升旗典禮健行活動 擴大與設縣70周年同慶賀

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭舉辦國慶升旗典禮及健行活動，擴大與設縣70周年同慶賀。本報資料照
宜蘭舉辦國慶升旗典禮及健行活動，擴大與設縣70周年同慶賀。本報資料照

宜蘭縣政府舉辦雙十國慶升旗典禮，今年適逢設縣70周年，邀請宜蘭10月10日出生的70歲長者一起合切大蛋糕，升旗典禮結束後有健行及摸彩活動，現場提供3000份早餐。

雙十國慶升旗典禮上午6點20分在宜蘭運動公園體育館前廣場舉行，縣長及議長發放2000支小國旗，縣府各局處也安排宣導攤位，宜商儀隊表演後，由公正國小合唱團領唱，特別的是宜蘭縣媽祖文化節即將登場，今年的升旗手可能是「千里眼、順風耳」扮演。

今年是宜蘭設縣70周年，縣政府擴大慶祝雙喜，邀請縣內民國39年10月10日出生、70歲的長輩共同合切大蛋糕，祝賀國家及宜蘭縣生日快樂。

升旗典禮結束後健行活動，從體育館出發沿著凱旋路，縣政北路再折返，沿路走到補給站領取參加券，持參加券到中斷站時，可以換發摸彩券，早餐及紀念品兌換券，紀念品是毛巾或長紗巾，並提供3000份早餐。

國慶 體育

延伸閱讀

國慶噪音空汙、看煙火不戴口罩 黃偉哲：將嚴查嚴辦

國慶軍機府前分列首全兵力預演 將領外交部頂樓親督　

議員要求解聘林瑞陽觀光大使 宜縣規劃另覓人選

國慶連假日月潭周邊交管 警方公布行車、停車路線

相關新聞

宜蘭辦國慶升旗典禮健行活動 擴大與設縣70周年同慶賀

宜蘭縣政府舉辦雙十國慶升旗典禮，今年適逢設縣70周年，邀請宜蘭10月10日出生的70歲長者一起合切大蛋糕，升旗典禮結束後...

花蓮9萬劑公費疫苗 徐榛蔚加碼2千劑供老師接種

今年花蓮縣有9萬劑公費流感疫苗，受疫情影響，提升民眾施打疫苗意願。花蓮縣長徐榛蔚今宣布，縣府自費購買2千劑疫苗，提供老師...

前幕僚遭林右昌挖角 柯文哲笑回：若有想法他是好人選

桃園眷村文化節今年邁入第20屆，首次台北市、新北市及基隆市攜手串連，媒體問及，基隆市長林右昌挖角了柯文哲團隊的前發言人林...

花蓮新箭瑛大橋獲金安獎 鄧玉瑛兄：繼續守護用路人

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念教師張箭、鄧玉瑛殉職而建，第2代橋於去年3月動工，改建工程繼獲得「國家卓越建設獎」金質獎的肯定後，...

劉櫂豪爭取726萬元補助 助池上、關山休閒農業發展

台東縣關山鎮農會及池上鄉農會近年積極發展休閒農業園區觀光旅遊服務，在台東立委劉櫂豪協助下，共獲農委會核定補助總經費726...

國慶連假省道台9、台11沿途景區 公路單位將疏導管制

今年國慶日3天連假即將來臨，預估9至10日為返鄉及旅遊高峰、11日為收假高峰，公路總局第三區養護工程處針對台東地區南迴公...

國慶晚會天氣預報差 林右昌拜媽祖：我名字有2太陽

10月9日國慶晚會首度移師基隆，基隆市政府上緊發條籌辦各項工作，但根據目前往氣象預報，10月9日當天的天候欠佳，市長林右...

南方澳新橋動土 總統：後年10月前完工

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋後1年，新橋昨天動土。為兌現去年蔡英文總統宣布斷橋後3年內把新橋蓋回來的承諾，蔡英文昨天出席動土典...

布局2022？ 林右昌挖北市府前發言人

2022台北市長選戰，基隆市長林右昌呼聲高，林一再強調目前專心推動基隆市政，昨天受訪時卻表示未來的台北市長應該是「超北市...

花蓮頭一遭…罷免富里鄉長 11月28日投票

花蓮富里鄉部分鄉民發起罷免鄉長行動，花蓮縣選舉委員會已公告富里鄉長陳榮聰罷免案成立，訂於11月28日舉行罷免投票，成為花...

宜蘭轉運站擴建5倍 僅規畫98汽車位

宜蘭臨時轉運站使用10年，昨天動土改建，新站體面積比原來大五倍，但規畫的汽車停車位卻只有98個，縣政府交通處表示，臨時轉...

立法院交通委員下鄉考察宜蘭建設 「三鐵」是重點

立法院交通委員會今天下午到宜蘭了解重大交通建設執行進度，聽取交通部相關單位說明，其中「北宜高鐵」已於今年9月召開期中報告...

熱門新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

重陽節嘉義縣人瑞再增10人 108歲阿嬤蟬聯最高齡人瑞

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

12外籍生檢疫中腹瀉、發燒 中市衛生局99％排除新冠肺炎

違法車輛想偷倒廢棄物 剛好遇公所視察當場抓包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。