宜蘭辦國慶升旗典禮健行活動 擴大與設縣70周年同慶賀

宜蘭縣政府舉辦雙十國慶升旗典禮，今年適逢設縣70周年，邀請宜蘭10月10日出生的70歲長者一起合切大蛋糕，升旗典禮結束後有健行及摸彩活動，現場提供3000份早餐。

雙十國慶升旗典禮上午6點20分在宜蘭運動公園體育館前廣場舉行，縣長及議長發放2000支小國旗，縣府各局處也安排宣導攤位，宜商儀隊表演後，由公正國小合唱團領唱，特別的是宜蘭縣媽祖文化節即將登場，今年的升旗手可能是「千里眼、順風耳」扮演。

今年是宜蘭設縣70周年，縣政府擴大慶祝雙喜，邀請縣內民國39年10月10日出生、70歲的長輩共同合切大蛋糕，祝賀國家及宜蘭縣生日快樂。

升旗典禮結束後健行活動，從體育館出發沿著凱旋路，縣政北路再折返，沿路走到補給站領取參加券，持參加券到中斷站時，可以換發摸彩券，早餐及紀念品兌換券，紀念品是毛巾或長紗巾，並提供3000份早餐。