快訊

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

小鬼追思音樂會民眾「解壓縮」排隊 粉絲暴衝引爭執

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮9萬劑公費疫苗 徐榛蔚加碼2千劑供老師接種

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚、各局處首長、孕婦及長輩代表，挽起袖子接種，呼籲大眾儘早施打疫苗。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚、各局處首長、孕婦及長輩代表，挽起袖子接種，呼籲大眾儘早施打疫苗。記者王思慧／攝影

今年花蓮縣有9萬劑公費流感疫苗，受疫情影響，提升民眾施打疫苗意願。花蓮縣長徐榛蔚今宣布，縣府自費購買2千劑疫苗，提供老師們接種，並承諾明年會積極向衛福部爭取更多疫苗，讓全縣的長輩和孩童都打得到。

花蓮縣衛生局今天舉辦「109年流感疫苗開打」記者會，徐榛蔚和各局處首長、孕婦及長輩代表一起挽起袖子打預防針，可能怕針打下去很痛，徐閉上眼睛不看，坦言打針「是有一點感覺」，過程不到5秒就接種完畢。

徐榛蔚說，今年花蓮除了公費疫苗，縣府更自費購買將近2千劑疫苗，提供在教育第一線接觸孩子的老師們，幫助老師做好防護。針對銀髮族部分，因為花蓮的長者佔比已超過16.5％，比例相當高，明年會積極向衛福部爭取更多的針劑，守護長輩健康。

東區傳染病防治醫療網指揮官李仁智指出，流感的症狀跟新型冠狀病毒類似，就醫時可能要篩檢確認，為了不造成民眾及醫療院所負擔，今年特別加強流感疫苗施打，今年公費疫苗約有27.5%，高於全國25%，且花蓮近3年接種率都有達標，今年更需要大家踴躍接種疫苗，不讓病毒有入侵的機會。

花蓮縣衛生局朱家祥表示，疫苗施打2周後才有保護力，民眾應愈早接種愈好，強調施打疫苗不是不會得流感，主要避免併發重症後引發的致死率，符合免費接種對象的花蓮鄉親，可至縣內57家合約醫療院所及150個社區接種站接種，其他民眾則可選擇自費施打疫苗。

花蓮縣長徐榛蔚今天挽起袖子打預防針，閉上眼睛不看針筒。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天挽起袖子打預防針，閉上眼睛不看針筒。記者王思慧／攝影

流感疫苗 衛生局 徐榛蔚

延伸閱讀

全民運動會17日花蓮登場 逆時針傳遞全台聖火

近500黨代表籲重審 藍：徐榛蔚申訴會重新思考

全民運聖火以狼煙形式點燃 明起傳遞全國

全民運10月17日花蓮登場 點燃聖火傳遞全國

相關新聞

花蓮9萬劑公費疫苗 徐榛蔚加碼2千劑供老師接種

今年花蓮縣有9萬劑公費流感疫苗，受疫情影響，提升民眾施打疫苗意願。花蓮縣長徐榛蔚今宣布，縣府自費購買2千劑疫苗，提供老師...

前幕僚遭林右昌挖角 柯文哲笑回：若有想法他是好人選

桃園眷村文化節今年邁入第20屆，首次台北市、新北市及基隆市攜手串連，媒體問及，基隆市長林右昌挖角了柯文哲團隊的前發言人林...

花蓮新箭瑛大橋獲金安獎 鄧玉瑛兄：繼續守護用路人

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念教師張箭、鄧玉瑛殉職而建，第2代橋於去年3月動工，改建工程繼獲得「國家卓越建設獎」金質獎的肯定後，...

劉櫂豪爭取726萬元補助 助池上、關山休閒農業發展

台東縣關山鎮農會及池上鄉農會近年積極發展休閒農業園區觀光旅遊服務，在台東立委劉櫂豪協助下，共獲農委會核定補助總經費726...

國慶連假省道台9、台11沿途景區 公路單位將疏導管制

今年國慶日3天連假即將來臨，預估9至10日為返鄉及旅遊高峰、11日為收假高峰，公路總局第三區養護工程處針對台東地區南迴公...

國慶晚會天氣預報差 林右昌拜媽祖：我名字有2太陽

10月9日國慶晚會首度移師基隆，基隆市政府上緊發條籌辦各項工作，但根據目前往氣象預報，10月9日當天的天候欠佳，市長林右...

南方澳新橋動土 總統：後年10月前完工

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋後1年，新橋昨天動土。為兌現去年蔡英文總統宣布斷橋後3年內把新橋蓋回來的承諾，蔡英文昨天出席動土典...

布局2022？ 林右昌挖北市府前發言人

2022台北市長選戰，基隆市長林右昌呼聲高，林一再強調目前專心推動基隆市政，昨天受訪時卻表示未來的台北市長應該是「超北市...

花蓮頭一遭…罷免富里鄉長 11月28日投票

花蓮富里鄉部分鄉民發起罷免鄉長行動，花蓮縣選舉委員會已公告富里鄉長陳榮聰罷免案成立，訂於11月28日舉行罷免投票，成為花...

宜蘭轉運站擴建5倍 僅規畫98汽車位

宜蘭臨時轉運站使用10年，昨天動土改建，新站體面積比原來大五倍，但規畫的汽車停車位卻只有98個，縣政府交通處表示，臨時轉...

立法院交通委員下鄉考察宜蘭建設 「三鐵」是重點

立法院交通委員會今天下午到宜蘭了解重大交通建設執行進度，聽取交通部相關單位說明，其中「北宜高鐵」已於今年9月召開期中報告...

跌落7公尺深坑洞！學童住院、在家休養半個月 今返校上課

基隆市正濱國小資源回收站地基被淘空，出現6、7公尺深的坑洞，王姓小六男學生意外摔落受傷，送醫治療住院5天後，返家休養多日...

熱門新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

風勢轉強！竹市府將設計展警所5樓高「獸掌」暫時卸下

重陽節嘉義縣人瑞再增10人 108歲阿嬤蟬聯最高齡人瑞

12外籍生檢疫中腹瀉、發燒 中市衛生局99％排除新冠肺炎

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。