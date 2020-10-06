花蓮9萬劑公費疫苗 徐榛蔚加碼2千劑供老師接種

今年花蓮縣有9萬劑公費流感疫苗，受疫情影響，提升民眾施打疫苗意願。花蓮縣長徐榛蔚今宣布，縣府自費購買2千劑疫苗，提供老師們接種，並承諾明年會積極向衛福部爭取更多疫苗，讓全縣的長輩和孩童都打得到。

花蓮縣衛生局今天舉辦「109年流感疫苗開打」記者會，徐榛蔚和各局處首長、孕婦及長輩代表一起挽起袖子打預防針，可能怕針打下去很痛，徐閉上眼睛不看，坦言打針「是有一點感覺」，過程不到5秒就接種完畢。

徐榛蔚說，今年花蓮除了公費疫苗，縣府更自費購買將近2千劑疫苗，提供在教育第一線接觸孩子的老師們，幫助老師做好防護。針對銀髮族部分，因為花蓮的長者佔比已超過16.5％，比例相當高，明年會積極向衛福部爭取更多的針劑，守護長輩健康。

東區傳染病防治醫療網指揮官李仁智指出，流感的症狀跟新型冠狀病毒類似，就醫時可能要篩檢確認，為了不造成民眾及醫療院所負擔，今年特別加強流感疫苗施打，今年公費疫苗約有27.5%，高於全國25%，且花蓮近3年接種率都有達標，今年更需要大家踴躍接種疫苗，不讓病毒有入侵的機會。