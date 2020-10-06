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議員要求解聘林瑞陽觀光大使 宜縣規劃另覓人選

中央社 / 宜蘭6日電

藝人林瑞陽去年中國國慶搖五星旗高喊祖國萬歲，多名宜蘭縣議員今天要求解聘林瑞陽宜蘭觀光大使身分。縣府表示，只要言論對宜蘭有影響都會審慎考量，觀光大使已規劃另覓人選。

宜蘭縣政府指出，為推廣觀光、銷售農特產品等，縣府積極與名人接觸，期盼藉此提升宜蘭能見度。林瑞陽與縣府最後一次合作，是去年參加童玩節宣導活動，遠遠早於去年10月引發議論之前，因時空背景變化，未來縣府沒有後續合作的規劃，也正在與其他名人接洽中，請大家拭目以待。

宜蘭縣議員陳俊宇、謝燦輝、張秋明、林麗今天與民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥舉行記者會，陳俊宇表示，藝人歐陽娜娜在中國大陸「十一」晚會特別節目合唱中國愛國歌曲「我的祖國」引起國內爭議，反觀宜蘭縣長林姿妙欽點的宜蘭觀光大使林瑞陽，去年在中國大陸十一搖五星旗高喊「我愛中國、祖國萬歲」。

陳俊宇說，對於林瑞陽擔任觀光大使的適合性，是否能請林姿妙出面說清楚，因為關係到宜蘭的觀光價值問題，不適任的林瑞陽應予以撤換，縣府未來如還有必要聘任代表宜蘭的觀光大使，應多徵詢社會意見，選出符合人民期待人選，帶動宜蘭觀光價值，為宜蘭創造更多收入。

謝燦輝指出，中國大陸的戰機不時來台灣「打卡」，林瑞陽去中國大陸成為統戰工具，發表不適當言論，林姿妙應思考解聘林瑞陽宜蘭觀光大使身分，因為對宜蘭人是種污辱，以這種樣板對台灣從事統戰，是宜蘭人的恥辱，縣府應適當處理。

吳濬彥說，林瑞陽熱愛中國大陸，將中國大陸視為祖國應予以尊重，但這樣的國家認同，是否適合成為宜蘭唯一的觀光大使，縣府必須對縣民和林瑞陽負起責任，縣府要推廣觀光但路線已失敗，林姿妙要檢討好好處理。

林姿妙 五星旗

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