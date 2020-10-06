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前幕僚遭林右昌挖角 柯文哲笑回：若有想法他是好人選
桃園眷村文化節今年邁入第20屆，首次台北市、新北市及基隆市攜手串連，媒體問及，基隆市長林右昌挖角了柯文哲團隊的前發言人林昆鋒，是否有布局下一步的計畫？林尷尬回應「這個想太多了謝謝」。
台北市長柯文哲回應，林昆鋒在2018年待在他的競選團隊擔任發言人，所以他對台北選舉很有經驗，更直呼「如果林右昌有想法，他（林昆鋒）是一個很好的人選」。
林右昌表示，剛剛大家都在提共好共榮，他和柯文哲、鄭文燦及侯友宜今天一起參與眷村文化節，這有很大的意義，代表不同黨派立場的縣市長，為了城市發展、為了國家，大家可以一起合作努力，4人站在一起已經很清楚的證明這一點。
另外談及林昆鋒的部分，林右昌說，基隆市從以前就不斷邀請各縣市人才，像處長曾姿雯過去是高雄市政府民政局及觀光局局長，文化局長陳靜萍則是從台中來。
林右昌回應，他很早就認識林昆鋒，林昆鋒也是他台大的學弟，剛好市府有局處首長的調升和異動，剛好藉這個機會邀請人才到基隆，未來會請他擔任基隆市政府的綜合發展處長，此外也希望能夠加強和台北市、新北市、桃園彼此合作的關係。
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