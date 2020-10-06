追思偉大老師 花蓮箭瑛第二代橋乘載希望

43年前的今天，張箭、鄧玉瑛老師涉溪上課而殉職，鳳林鎮公所、家屬每年均在這天辦追思會。兩人用生命換來的箭瑛大橋第二代橋興建中，融入歷史文化，獲國家卓越建設獎肯定。

張箭、鄧玉瑛的家屬、鳳林鎮公所、代表會、鳳林國中、萬榮國中師生等近百人今天上午齊聚箭瑛大橋頭的「箭瑛紀念公園」舉行追思會，向偉大的老師致敬。

鄧玉瑛的哥哥、前花蓮縣政府建設處長鄧明星說，每年追思會都是一個痛，但這個痛換來的鳳林鎮與山興地區東西橋梁的興建完成，讓居民往來安全，就感到非常值得。

鄧明星指出，在他任內就向水利署爭取改建，花了8年時間終於爭取到經費，將以新台幣4億多元興建箭瑛大橋第二代橋。至於舊橋的部分，縣政府與河川局協商，未來將保留兩截舊橋，由獲客委會客家貢獻獎的詩人葉日松所寫下的紀念詩及客家創作歌手徐世慧為此事而寫的歌詞、歌譜，以石刻的方式留下紀錄，打造文化走廊概念。

花蓮縣化仁國中退休校長黃超陽出席追思會，他提及與鄧玉瑛是國中同學，鄧玉瑛到山興國小任職才第3天，她就帶著自己剛過生日的紅蛋分享給學生；張箭則是將妻子做的豬油拌飯與學生交換，可見兩人心心念念都是學生。

民國67年6月竣工啟用的箭瑛大橋，長480公尺、寬4.38公尺，橋面寬度不足，造成會車困難、易生交通事故，且橋墩經河川多年沖刷，橋墩箍筋外露，橋梁長度與梁底高度已不符現今花蓮溪治理計畫。

第二代箭瑛大橋2019年動土，預計於明年6月完工，由花東基金補助2.52億元、經濟部水利署補助1.17億元、縣府自籌5830萬元，總經費4億2730萬元。

鳳林鎮公所表示，第二代箭瑛大橋設計為雙塔結構的脊背橋，雙手合十的橋塔造型，象徵兩位老師持續守護著通行的民眾，並且利用舊橋打造紀念廊道，工程中融入歷史、文化及景觀等元素，成為獲國家卓越建設獎的關鍵。