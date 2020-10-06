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花蓮新箭瑛大橋獲金安獎 鄧玉瑛兄：繼續守護用路人

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
第2代箭瑛大橋中段設有雙塔造型，就像雙手合十祈禱，象徵張箭、鄧玉瑛教師守護鳳林鎮。圖／花蓮縣政府提供
第2代箭瑛大橋中段設有雙塔造型，就像雙手合十祈禱，象徵張箭、鄧玉瑛教師守護鳳林鎮。圖／花蓮縣政府提供

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋紀念教師張箭、鄧玉瑛殉職而建，第2代橋於去年3月動工，改建工程繼獲得「國家卓越建設獎」金質獎的肯定後，再度獲「優良工程金安獎」優等佳績，是縣內首次獲得的獎座。鄧玉瑛的哥哥鄧明星欣慰表示，期望大橋完工後，繼續守護用路人安全。

箭瑛大橋是鳳林鎮山興里連接市區的重要連絡橋梁，原本只是一座用竹子搭建的便橋。民國66年黛納颱風來襲，便橋遭暴漲溪水沖毀，當時山興國小教師張箭、鄧玉瑛為協助學童到校上課，冒險以手牽手方式接應渡河，但洪流湍急，2位教師不幸溺斃。

為紀念2位教師英勇作為，及避免類似憾事發生，時任行政院長的蔣經國下令，立刻籌措經費興建鋼筋混凝土橋梁，並取2位老師姓名的箭、瑛字，命名為「箭瑛大橋」。

這座橋使用了43年，因結構老舊及橋面較窄，加上現今車流多，已不敷使用，去年在政府經費補助下，去年3月開始建設第2代箭瑛大橋，造價4.2億元，興建960公尺新橋、橋寬9公尺，中段設有雙塔造型，就像雙手合十祈禱，象徵張箭、鄧玉瑛守護鳳林鎮及用路人，預計110年6月竣工。

鳳林鎮公所今天在箭瑛公園舉辦「張箭、鄧玉瑛殉職43周年」追思會，鄧玉瑛的哥哥、前花蓮縣政府建設處長鄧明星說，這座橋是用2位老師的性命換來的，看到新橋將於明年落成，舊橋則保留2座橋墩及橋面，以石刻打造紀念廊道，工程融入文化、景觀及歷史意象很感動。

花蓮箭瑛大橋第2代於去年3月動工，改建工程獲「優良工程金安獎」優等佳績，是縣內首次獲得的獎座。圖／花蓮縣政府提供
花蓮箭瑛大橋第2代於去年3月動工，改建工程獲「優良工程金安獎」優等佳績，是縣內首次獲得的獎座。圖／花蓮縣政府提供
舊箭瑛大橋因結構老舊及橋面較窄，加上現今車流多，已不敷使用，去年開始建設新橋。記者王思慧／攝影
舊箭瑛大橋因結構老舊及橋面較窄，加上現今車流多，已不敷使用，去年開始建設新橋。記者王思慧／攝影

行政院 蔣經國

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