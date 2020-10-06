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劉櫂豪爭取726萬元補助 助池上、關山休閒農業發展

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東立委劉櫂豪關心池上及關山兩地休閒農業發展。圖／劉櫂豪提供
台東立委劉櫂豪關心池上及關山兩地休閒農業發展。圖／劉櫂豪提供

台東縣關山鎮農會及池上鄉農會近年積極發展休閒農業園區觀光旅遊服務，在台東立委劉櫂豪協助下，共獲農委會核定補助總經費726萬9千元，其中關山鎮農會獲補助426.9萬元，池上鄉農會獲補助300萬元。

劉櫂豪指出，相關經費將用於關山及池下農會改善休閒農業園區觀光旅遊服務，提升遊客中心硬體設施。

劉櫂豪表示，關山親水休閒農業區在民國93年成立，園區以全長12公里的自行車道串連沿途景點，包含親水公園、關山大圳、米國學校、稻米文物館以等景點。

另，池上米鄉休閒農業區原為池上鄉錦園萬安休閒農業區，民國96年經農委會正式公告更名，園區內包含大坡池風景特定區、池上牧野渡假村、池上蠶桑休閒農場、臺東縣客家文化園區、杜園、垺圳、稻米原鄉館、池上有機米專業區等。

劉櫂豪說，期待關山鎮農會及池上鄉農會藉推動休閒農業園區遊客服務中心及周邊設施改善，讓兩地休閒農業串連發展，期能吸引更多觀光人潮，促進農業休閒發展，增加兩地農民收益。

劉櫂豪 農委會 台東

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