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國慶連假省道台9、台11沿途景區 公路單位將疏導管制

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
公路總局第三養護工程處推估國慶連假期間，台9線上的多良火車站景點為易壅塞路段。記者羅紹平／攝影
公路總局第三養護工程處推估國慶連假期間，台9線上的多良火車站景點為易壅塞路段。記者羅紹平／攝影

今年國慶日3天連假即將來臨，預估9至10日為返鄉及旅遊高峰、11日為收假高峰，公路總局第三區養護工程處針對台東地區南迴公路、花東縱谷公路、東海岸公路等省道易擁塞路段及風景區規畫管制疏運及替代路線、彈性調整號誌等措施提醒民眾配合並隨時注意最新路況。

第三養工處表示，國慶連假期間，台9線上的金崙風景區、多良火車站、台9乙東37替代道路（台東市區）、初鹿牧場、金城武樹附近、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8-1線路口（關山街道），以及台11線小野柳、水往上流、三仙台、線八仙洞等鄰近風景區為易壅塞路段，請用路人配合相關交通疏導、管制措施，依循警察指揮通行。

第三養工處指出，公路總局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，民眾可利用手機、平板及桌上型電腦連線查詢最新路況；也可以下載手機「幸福公路APP」，隨時掌握即時交通資訊路況影像、路況最新消息。

國慶 連假 台東

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