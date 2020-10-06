快訊

評／夜訪女王頭不耐排隊就報警？人民褓母搖籃裡的巨嬰們

藍提案與美復交、請美協防台灣 立院朝野無異議列案處理

公費流感疫苗基隆備妥近10萬劑 接種首日4737人注射

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局統計今年度公費流感疫苗接種，首日共有4737名符合資格對象接種。記者邱瑞杰／攝影
基隆市衛生局統計今年度公費流感疫苗接種，首日共有4737名符合資格對象接種。記者邱瑞杰／攝影

基隆市衛生局統計，今年度公費流感疫苗已開放符合資格對象接種，首日共有4737人注射。今年基隆共準備9萬9040劑疫苗，占全市人口26%，衛生局提醒符合公費接種對象，安排時間到各行政區衛生所及簽約醫療院所注射疫苗。

衛生局今天上午表示，今年公費流感疫苗在昨天開放接種，接種對象包括50歲以上成人、學齡前（6個月至6歲）幼兒、國小至高中職及五專一到三年級學生（在校園接種）、孕婦及6個月內嬰兒的父母。

禽畜相關及動物防疫人員、醫事執登人員及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護或長期照顧等機構受照顧者及其工作人員，也是公費疫苗接種對象。此外具有潛在疾病者，如高風險慢性病人(含BMI≧30)、罕見疾病患者及重大傷病患者等也納入。

衛生局表示，除了七區衛生所與38家合約院所提供接種服務，10月底前還會在社區、職場共設128處接種站，讓民眾接種流感疫苗更便利，請市民就近多加利用。

衛生局說，流感疫苗施打後至少需2周才會產生足夠保護效果，為能有效預防感染，請符合接種公費疫苗民眾，儘早攜帶身分證、兒童接種手冊及健保卡到衛生所或合約醫療院所完成接種。到衛生所接種免費，部分合約醫療院所需自付部份費用，相關資訊已上基隆市衛生局網站查尋。

衛生局 流感疫苗 衛生所

延伸閱讀

流感疫苗開打 各地出現搶打潮

公費流感疫苗開打 蔡英文、賴清德提醒民眾預約接種

【圖輯】攝影新聞眼／公費流感疫苗開打 小女娃淚汪汪

公費流感疫苗開打 現排隊人潮等接種

相關新聞

國慶晚會天氣預報差 林右昌拜媽祖：我名字有2太陽

10月9日國慶晚會首度移師基隆，基隆市政府上緊發條籌辦各項工作，但根據目前往氣象預報，10月9日當天的天候欠佳，市長林右...

南方澳新橋動土 總統：後年10月前完工

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋後1年，新橋昨天動土。為兌現去年蔡英文總統宣布斷橋後3年內把新橋蓋回來的承諾，蔡英文昨天出席動土典...

布局2022？ 林右昌挖北市府前發言人

2022台北市長選戰，基隆市長林右昌呼聲高，林一再強調目前專心推動基隆市政，昨天受訪時卻表示未來的台北市長應該是「超北市...

花蓮頭一遭…罷免富里鄉長 11月28日投票

花蓮富里鄉部分鄉民發起罷免鄉長行動，花蓮縣選舉委員會已公告富里鄉長陳榮聰罷免案成立，訂於11月28日舉行罷免投票，成為花...

宜蘭轉運站擴建5倍 僅規畫98汽車位

宜蘭臨時轉運站使用10年，昨天動土改建，新站體面積比原來大五倍，但規畫的汽車停車位卻只有98個，縣政府交通處表示，臨時轉...

立法院交通委員下鄉考察宜蘭建設 「三鐵」是重點

立法院交通委員會今天下午到宜蘭了解重大交通建設執行進度，聽取交通部相關單位說明，其中「北宜高鐵」已於今年9月召開期中報告...

跌落7公尺深坑洞！學童住院、在家休養半個月 今返校上課

基隆市正濱國小資源回收站地基被淘空，出現6、7公尺深的坑洞，王姓小六男學生意外摔落受傷，送醫治療住院5天後，返家休養多日...

全台最能飛！台東設立無人機考場 考照不用再到外縣市

台東縣政府輔導鹿鳴溫泉酒店設立無人機考場，日前通過民航局審查，隨時可提供民航局安排作為無人機操作考照考場， 台東無人機迷...

花蓮縣首次 罷免富里鄉長11月28日投票

花蓮富里鄉鄉民因不滿鄉長陳榮聰上任後無作為，甚至針對選舉時未支持的村落，發起罷免鄉長行動。花蓮縣選舉委員會已公告富里鄉長...

南方澳大橋改建「打斷手骨顛倒勇」蘇貞昌：蓋最好的橋

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋1年後今天動工，行政院長蘇貞昌出席「南方澳跨港大橋重建工程」祈福動土典禮表示，政府會用最好的設計、...

南方澳跨港大橋重建 總統：持續強化橋梁安全管理

蔡英文總統今（5）日前往宜蘭出席「南方澳跨港大橋重建工程」祈福動土典禮，她強調，南方澳跨港大橋重建工作必須要如期如質完成...

公費流感疫苗開打排長龍 花蓮縣衛生局籲分流接種

由於新冠肺炎疫情未歇，民眾防疫意識提升，許多人今天一早到花蓮市衛生所接種公費流感疫苗，上午的150名額早已額滿，一度有人...

熱門新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

捷運忠孝新生站1號出口封閉9個月 改建上下電扶梯

風勢轉強！竹市府將設計展警所5樓高「獸掌」暫時卸下

花蓮縣首次 罷免富里鄉長11月28日投票

遭綠營逼退 洪東煒批陳其邁不知感恩、太傷人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。