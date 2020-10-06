公費流感疫苗基隆備妥近10萬劑 接種首日4737人注射

基隆市衛生局統計，今年度公費流感疫苗已開放符合資格對象接種，首日共有4737人注射。今年基隆共準備9萬9040劑疫苗，占全市人口26%，衛生局提醒符合公費接種對象，安排時間到各行政區衛生所及簽約醫療院所注射疫苗。

衛生局今天上午表示，今年公費流感疫苗在昨天開放接種，接種對象包括50歲以上成人、學齡前（6個月至6歲）幼兒、國小至高中職及五專一到三年級學生（在校園接種）、孕婦及6個月內嬰兒的父母。

禽畜相關及動物防疫人員、醫事執登人員及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護或長期照顧等機構受照顧者及其工作人員，也是公費疫苗接種對象。此外具有潛在疾病者，如高風險慢性病人(含BMI≧30)、罕見疾病患者及重大傷病患者等也納入。

衛生局表示，除了七區衛生所與38家合約院所提供接種服務，10月底前還會在社區、職場共設128處接種站，讓民眾接種流感疫苗更便利，請市民就近多加利用。

衛生局說，流感疫苗施打後至少需2周才會產生足夠保護效果，為能有效預防感染，請符合接種公費疫苗民眾，儘早攜帶身分證、兒童接種手冊及健保卡到衛生所或合約醫療院所完成接種。到衛生所接種免費，部分合約醫療院所需自付部份費用，相關資訊已上基隆市衛生局網站查尋。