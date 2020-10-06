向陽森林遊樂區 12日起暫停一般遊客入園

南橫公路向陽國家森林遊樂區在莫拉克風災後展示廳關閉，最近將重新整修，從10月12日起禁止進入主題大樓，但是前往嘉明湖的登山步道不受影響。

民國98年莫拉克颱風重創南橫公路，向陽國家森林遊樂區主題建築後方山頭嚴重崩塌，地面龜裂。由於地質持續不穩，台東林管處暫停主題大樓展示廳和服務處的開放至今。

台東林管處表示，雖然自11年前莫拉克風災休園至今，但林管處都盡可能秉持服務遊客的精神開放遊客入園。經過近幾年監測與邊坡穩固工程，園區地質狀況較為穩定，現在要啟動園區的工程，從10月12日主題大樓封閉。

台東林管處表示，為了未來提供更好的遊憩服務品質及考量遊客們的安全，請遊客暫緩前往向陽國家森林遊樂區內的活動規劃。不過，經過區內道路前往嘉明湖國家步道登山健行不在此限。