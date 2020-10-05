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立法院交通委員下鄉考察宜蘭建設 「三鐵」是重點

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院交通委員會下鄉考察宜蘭建設，針對北宜高鐵、鐵路高架、東部快鐵是未來計畫執行的重點。圖／陳歐珀立委服務處提供
立法院交通委員會下鄉考察宜蘭建設，針對北宜高鐵、鐵路高架、東部快鐵是未來計畫執行的重點。圖／陳歐珀立委服務處提供

立法院交通委員會今天下午到宜蘭了解重大交通建設執行進度，聽取交通部相關單位說明，其中「北宜高鐵」已於今年9月召開期中報告審查會議，接著將針對路線及基地位址展開規畫，預計11月底提送期末報告，後續將與直鐵方案綜合比較，並提送環評審議。

立委陳歐珀新任立法院交通委員會召集人，今天安排立委到宜蘭考察建設。針對 「鐵路高架」建設全長約16.1公里，包含宜蘭、二結、中里及羅東車站改建，縣政府今年3月提送修正報告至交通部，交通部5月陳報行政院審議，待可行性研究奉行政院核定，即可啟動綜合規劃及環評等作業。

「東部快鐵」依照東部現況之需求規模、產業經濟及環境特性等條件下，在台鐵窄軌系統，改善既有線形、土建軌道及機電等設施，朝快鐵(160kph)發展，此案已於今年9月3日決標，預估約12個月可提出期末報告。

「烏石港設站」目前與高鐵延伸宜蘭做整體營運策略通盤討論，立委陳歐珀表示，在配套方案上，增加公車班次，讓居民與旅客方便轉乘；此外，請觀光局加速推動「蘭陽五漁村計畫」，整合周邊特色，提升地方產業發展。

礁溪外環道第一期工程預計於109年11月2日完工，陳歐珀表示，請公路總局繼續推動第二、三期工程，另「台二庚延伸線」全線可行性研究，也請儘速補正報告，以利後續環評工作。

陳歐珀強調，這幾項重大交通建設雖分屬不同作業，但計畫內容須整合規劃，在規畫階段時就必須設想到未來的百年的需求，並讓工程如期完成。

立法院交通委員會下鄉考察宜蘭建設，針對北宜高鐵、鐵路高架、東部快鐵是未來計畫執行的重點。圖／陳歐珀立委服務處提供
立法院交通委員會下鄉考察宜蘭建設，針對北宜高鐵、鐵路高架、東部快鐵是未來計畫執行的重點。圖／陳歐珀立委服務處提供

陳歐珀 環評 高鐵

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