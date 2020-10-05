跌落7公尺深坑洞！學童住院、在家休養半個月 今返校上課

基隆市正濱國小資源回收站地基被淘空，出現6、7公尺深的坑洞，王姓小六男學生意外摔落受傷，送醫治療住院5天後，返家休養多日，今天回到學校上課。基隆市長林右昌一早到學校，歡迎王童返校，祝福他平安度過劫難。

前立委謝國樑今天也在臉書貼文說，昨天前往探視王同學，指得知意外發生非常難過，看到王同學被送進加護病房，眼眶都紅了，趕緊為他禱告，希望他能平安。吉人自有天相，如今看到他好了很開心，經歷劫難安然無事，王同學定會是一個很棒的小朋友，未來會是很棒的年輕人，「同學加油歐～」

這起意外發生在9月15日下午，王姓學生協助資源回收時，發現回收站的門打不開。他從隔壁的空間，鑽過木隔板破洞進回收站時，不知地面陷落，直接掉入深坑，造成右顏面骨折等傷害，由消防人員救出送醫。

王同學今天回學校上課，校方準備一個大蛋糕表示歡迎，班上同學也製作卡片及錄製影片表達對關心及祝福，還有人獻上大大的擁抱，喜雀之情溢於言表。

林右昌一早帶領教育處長林祝里等人到正濱國小歡迎王同學，他說，王受傷後送醫，一開始醫生診斷要進行很大的手術，所幸後來再經檢查，確認傷勢沒有原先以為的那麼嚴重，可見他很幸運，很有福報。