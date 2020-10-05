全台最能飛！台東設立無人機考場 考照不用再到外縣市

台東縣政府輔導鹿鳴溫泉酒店設立無人機考場，日前通過民航局審查，隨時可提供民航局安排作為無人機操作考照考場， 台東無人機迷不須再跑到外縣市考照。

縣府交通及觀光發展處表示，縣府已與民航局合作培育4位在地考官，未來負責測科，另與台灣無人機應用發展協會合作建設台東無人機產業的軟、硬體，預定10月17日開辦第二梯次「無人機與AI在賽事活動的應用」課程，歡迎有興趣者報名，相關課程報名網址：https://reurl.cc/n0Nq7D。

縣府交觀處指出，目前台東的無人機玩家與工作者約有數千人，自無人機管理規則在今年3月31日施行後，無人機玩家與工作者需要遠赴外縣市考照，為免民眾考照舟車勞頓，經縣政府積極協調與輔導，9月通過民航局審查，在鹿鳴溫泉酒店所屬空地設置台東首座無人機考場。