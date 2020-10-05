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花蓮縣首次 罷免富里鄉長11月28日投票

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮富里鄉長陳榮聰（前排右三）被鄉民提起罷免案，將於11月28日投票，這也是花蓮自治史上首次鄉鎮市長罷免投票。圖／資料照片
花蓮富里鄉長陳榮聰（前排右三）被鄉民提起罷免案，將於11月28日投票，這也是花蓮自治史上首次鄉鎮市長罷免投票。圖／資料照片

花蓮富里鄉鄉民因不滿鄉長陳榮聰上任後無作為，甚至針對選舉時未支持的村落，發起罷免鄉長行動。花蓮縣選舉委員會已公告富里鄉長陳榮聰罷免案成立，訂於11月28日舉行罷免投票，成為花蓮自治史上首次鄉鎮市長罷免投票。陳榮聰僅回應，尊重民主社會各方意見，順其自然。

受到高雄罷韓成功案例影響，除了富里鄉，秀林鄉民眾也相繼發起連署，要罷免鄉民代表連一龍、景美村長金治雄，現已完成第二階段連署人名冊，交由選委會查對。

花蓮縣選委會公告，根據公職人員選舉罷免法規定，鄉（鎮、市）長罷免案成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上的選舉人連署。2018年富里鄉長選舉人數為8782人，以10％無條件進位計算，也就是至少要有879人。

由富里鄉民鄧素珍代表提出的鄉長陳榮聰罷免案，連署人數已達1058人，刪除不符規定的116人後，符合規定人數還有942人，已超過法定連署人數，因此罷免案成立。

花蓮縣選委會指出，罷免案宣告成立後，依法陳榮聰須在10月10日前送答辯書，10月15日發布罷免選舉公告，11月26日前完成選票印製，11月28日舉行罷免投票。

陳榮聰表示，民主社會尊重各種意見，今天有收到公文，還在思考要怎麼寫答辯書，順其自然就好。

罷免團體認為，陳榮聰上任後，針對當時不支持他的村很有意見，還引起許多爭議，包括在有機村設垃圾轉運站、隨意封路等，因此早在罷韓連署階段時，就開始醞釀發起罷免鄉長行動。

罷免 選委會

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罷免富里鄉長陳榮聰11/28投票 花蓮縣自治史上首次

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