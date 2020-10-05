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罷免富里鄉長陳榮聰11/28投票 花蓮縣自治史上首次

中央社 / 花蓮縣5日電

花蓮縣選舉委員會今天公告富里鄉長陳榮聰罷免案成立，依據時程訂11月28日舉行罷免投票，成為花蓮縣自治史上第一次鄉鎮市長罷免投票。陳榮聰表示，尊重民主社會。

花蓮縣富里鄉、秀林鄉民眾受到高雄罷韓成功激勵，相繼發起連署罷免，花蓮縣選舉委員會表示，11月28日舉行富里鄉長罷免投票，成為花蓮縣地方自治史上第一次鄉鎮市長罷免投票。

此外，花蓮縣秀林鄉民代表連一龍、景美村長金治雄也被民眾發起罷免，已完成第二階段連署人名冊，縣選委會進行查對中。

花蓮縣選委會公告，依公職人員選舉罷免法第81條第1項、第83條第2項規定，鄉（鎮、市）長罷免案成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上之選舉人連署。花蓮縣富里鄉第18屆鄉長選舉人總數8782人，罷免案連署人數應達879人。

富里鄉民鄧素珍領銜提出的花蓮縣富里鄉長陳榮聰罷免案，連署人數1058人，依法刪除不符規定者人數116人，符合規定人數942人，已超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立。

花蓮縣選委會指出，富里鄉長陳榮聰罷免案宣告成立，依法陳榮聰須在10月10日前提送答辯書，10月15日發布罷免選舉公告，11月26日前完成選票印製，11月28日舉行罷免投票。

陳榮聰接受中央社記者電訪時表示，今天收到公文，想一下怎麼寫答辯書，民主社會尊重各種意見，現在說什麼都是多餘的，順其自然就好。

陳榮聰接連因設置垃圾轉運站、農會封路等事件爆出爭議。罷免團體認為，陳榮聰對當初選舉不支持他的村很有意見，很多爭議都是因他而起，早在罷韓連署階段時，就開始醞釀罷免鄉長。

罷免 投票

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