公費流感疫苗開打排長龍 花蓮縣衛生局籲分流接種

由於新冠肺炎疫情未歇，民眾防疫意識提升，許多人今天一早到花蓮市衛生所接種公費流感疫苗，上午的150名額早已額滿，一度有人不耐久候抱怨。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮配額有9萬劑，若有短缺會積極跟中央爭取疫苗，建議民眾不一定要擠在前幾天施打，相信大家都打得到疫苗。

花蓮市衛生所每天開放250個名額，上午150個、下午100個，今天上午7時就有人排隊，大多是65歲以上長輩。有阿嬤說，擔心打不到疫苗8點多就來等，沒想到前面已排了80幾個人，只好耐心等待。不過有人疑似等太久，質問衛生所人員何時才能接種，場面一度混亂。

朱家祥表示，目前全國疫苗共有630萬劑，花蓮配額在全國比例算高，約有9萬劑，這數量是依照過去疫苗施打狀況配發。今年因為受新冠肺炎疫情影響，提高民眾施打意願，相信今年疫苗很快就會被施打完畢，將視全國疫苗施打率積極爭取更多公費疫苗。

他說，不像去年衛生局在各定點宣傳施打疫苗，今年民眾的確比較踴躍，呼籲大家不用搶在前兩天打疫苗，在10月底前接種都來得及，疫苗數量足夠。若不符合9大免費施打疫苗者，可到各醫療院所接種自費疫苗注射，達到保護力的效果。

另外，針對學生施打疫苗，朱家祥表示，因為學校一直是流感的流行場所，每個人都要接種，如果學校能做好預防或控制流感的話，那社區感染機會就會非常少，這情況就跟新冠病毒一樣，學校的監控非常重要。因此，18歲以下的學生，學校有通知單告知家長要施打疫苗，只要家長同意即可接種。