快訊

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？4圖看懂

新制明年元旦上路！手搖飲要標總糖量和總熱量 配料也要算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／流感疫苗接種首日 台東民眾：每年都來 習慣了

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
今年公費流感疫苗接種今天開打，首日台東縣內各鄉鎮衛生所前均大排長龍。記者羅紹平／攝影
今年公費流感疫苗接種今天開打，首日台東縣內各鄉鎮衛生所前均大排長龍。記者羅紹平／攝影

今年公費流感疫苗接種，今天開打，首日台東縣內各鄉鎮衛生所前均大排長龍，上午8點半開始接種，有人早上6 點多就來排隊。人群裡不少是年輕父母帶家中小朋友來接種，但民眾均表示，每年都來接種，習慣了，跟新冠疫情完全無闗。

台東市衛生所主任張裕君說，衛生所8點半上班，她今天一早7點20分到達衛生所，打算先整理準備相關藥劑、器材等，就見衛生所外已有30餘人在排隊等候，許多是一早晨起運動的爺爺奶奶，上午6點多運動後就來。

張裕君表示，上午從8點半開始一直到11點多，接種人龍沒有斷過，民眾陸續來排隊，很踴躍，也與新冠疫情無關，相較去年首日，今天來接種流感疫苗的民眾人數跟去年差不多。

台東縣衛生局表示， 今天實際接種人數，要等今天傍晚下班前，各鄉鎮彙報數字後才能進行統計。

今年公費流感疫苗接種今天開打，首日台東縣內各鄉鎮衛生所前均大排長龍。記者羅紹平／攝影
今年公費流感疫苗接種今天開打，首日台東縣內各鄉鎮衛生所前均大排長龍。記者羅紹平／攝影

衛生所 流感疫苗 台東

延伸閱讀

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？ 四張圖看懂

鼓勵民眾接種流感疫苗 高市衛生局送電視、氣炸鍋

公費流感疫苗今開打 竹市河馬樂樂幫宣導

影／公費流感疫苗開打首日 柯文哲接種時：每年都被打

相關新聞

影／南方澳跨港大橋未來誰管？ 蘇貞昌：交通部協調定奪

去年10月1日宜蘭南方澳跨港大橋崩塌，新橋今天動工興建，將來新橋由誰維護管理？台灣港務公司不願接管。行政院長蘇貞昌今天受...

影／蘭嶼紅頭10月現驚喜 綠蠵龜上岸產卵海巡暖心守護

海巡署東部分署第十巡防區指揮部4日晚間22時，接獲民眾鄭小姐撥打118服務專線通報，在蘭嶼紅頭沙灘發現一隻母綠蠵龜上岸產...

影/南方澳大橋誰管？ 林佳龍：現在規定明確是港務公司

對於南方澳跨港大橋將來完工後的維護管理問題，交通部長林佳龍表示，航港局具有大橋的產權，現在的規定就是由港務公司負責維運管...

影／流感疫苗接種首日 台東民眾：每年都來 習慣了

今年公費流感疫苗接種，今天開打，首日台東縣內各鄉鎮衛生所前均大排長龍，上午8點半開始接種，有人早上6 點多就來排隊。人群...

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

基隆市前市議員韓良圻去年被檢查出罹患口腔癌，腫瘤大約4公分，醫師判定為第4期。他抱著「該面對就面對」的態度，配合醫師安排...

南方澳大橋今動工重建 維管還沒著落

去年10月1日宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌，新橋今天動工興建，將來由誰維護管理，台灣港務公司不願接管，協調新橋重建的政務委員...

南天宮純金媽祖 游錫堃開光

位於宜蘭縣南方澳南天宮，以一尊6.4尺高的金媽祖聞名全省，如今南天宮更有小尊2.2尺的純金媽祖，是由歷年來，信徒捐贈的金...

全民運傳聖火 13日返抵花蓮

全民運動會將於10月17日至22日於花蓮登場，昨天縣府前廣場舉行聖火傳遞活動，聖火9月26日點燃後，已先到離島3縣，再以...

阿爆奪金曲3獎 台東老家同歡

今年第31屆金曲獎3日頒獎，提名8項入圍的台東縣金峰鄉正興村排灣族女歌手阿爆（張靜雯，阿仍仍），奪下年度歌曲、最佳原住民...

宜蘭南天宮300兩黃金打造純金媽祖 造價2千多萬金光閃閃

位於宜蘭縣南方澳的南天宮以一尊6.4尺金媽祖聞名全省，如今更有了小尊2.2尺的純金媽祖，是由歷年來信徒捐贈的金牌近300...

台東省道公路路牌「霧煞煞 」 公路單位將盤點改正

近日民眾發現台東省道公路路牌指示不是少字，就是不同字，例如台9線上的「金峰」變成「金鋒」及「卑南鄉鄉有公園」變成「卑南鄉...

全民運動會17日花蓮登場 逆時針傳遞全台聖火

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，今天在縣府前廣場舉行聖火全國傳遞活動，聖火在9月26日點燃後，已先到...

熱門新聞

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

桃園遭爆水有土味 台水公司：太久沒下雨致藻類增生

車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

指嘉市荷花池枯萎有礙市容觀瞻挨批 基進黨發聲明致歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。