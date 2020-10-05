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影／流感疫苗接種首日 台東民眾：每年都來 習慣了
今年公費流感疫苗接種，今天開打，首日台東縣內各鄉鎮衛生所前均大排長龍，上午8點半開始接種，有人早上6 點多就來排隊。人群裡不少是年輕父母帶家中小朋友來接種，但民眾均表示，每年都來接種，習慣了，跟新冠疫情完全無闗。
台東市衛生所主任張裕君說，衛生所8點半上班，她今天一早7點20分到達衛生所，打算先整理準備相關藥劑、器材等，就見衛生所外已有30餘人在排隊等候，許多是一早晨起運動的爺爺奶奶，上午6點多運動後就來。
張裕君表示，上午從8點半開始一直到11點多，接種人龍沒有斷過，民眾陸續來排隊，很踴躍，也與新冠疫情無關，相較去年首日，今天來接種流感疫苗的民眾人數跟去年差不多。
台東縣衛生局表示， 今天實際接種人數，要等今天傍晚下班前，各鄉鎮彙報數字後才能進行統計。
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