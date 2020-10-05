蘭嶼沙灘見綠蠵龜上岸產卵 海巡暖心守護

蘭嶼紅頭嶼沙灘昨天深夜喜見一隻綠蠵龜上岸產卵，民眾發現後通報海巡署，隨即派遣第一三岸巡隊開元安檢所人員前往戒護，暖心守護海龜媽媽平安完成產卵返回大海。

第一三岸巡隊表示，海巡人員獲報立即聯繫台東縣政府農業處林務保育科人員，告知入夜後綠蠵龜對光線很敏感，若有遊客在附近散步或是觀察潮間帶等活動，盡可能避免所有燈源照射。

海巡人員抵達現場後在距離綠蠵龜約10公尺處進行戒護，並向周遭遊客柔性勸導切勿大聲喧嘩及開啟任何燈源等事項，維持現場環境使綠蠵龜能順利產卵。這隻綠蠵龜於凌晨1時20分左右結束產卵，平安返回大海。

第一三岸巡隊呼籲，台東沿海地區野生動物資源豐富，常會遇見海洋生物於岸上擱淺、產卵等情形，提醒民眾如遇到海龜產卵時勿刻意驚擾，夜間適時降低手電筒等光害，全民共同維護永續海洋資源。