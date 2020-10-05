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影／蘭嶼紅頭10月現驚喜 綠蠵龜上岸產卵海巡暖心守護

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
海巡人員戒護綠蠵龜在蘭嶼紅頭村沙灘產卵及重返大海。記者羅紹平／翻攝
海巡人員戒護綠蠵龜在蘭嶼紅頭村沙灘產卵及重返大海。記者羅紹平／翻攝

海巡署東部分署第十巡防區指揮部4日晚間22時，接獲民眾鄭小姐撥打118服務專線通報，在蘭嶼紅頭沙灘發現一隻母綠蠵龜上岸產卵，隨即派遣第13岸巡隊開元安檢所人員前往戒護，直到海龜媽媽完成產卵，且平安返回大海。

縣府農業處表示，依國內現有研究資料顯示，台灣周邊及東南亞的綠蠵龜的交配期約為每年三月、四月間，產卵季則約為每年五月至十月間，且以七月、八月為產卵的高峰期，蘭嶼少見10月母龜上岸產卵；每頭母綠蠵龜每次上岸能產下1到9窩卵（平均約4窩卵），每窩約有100至110粒綠蠵龜卵。

由於蘭嶼常見綠蠵龜上岸產卵的點在八代灣、東清，少部分出現在紅頭沙灘，且時間集中在七、八月，島上鄉民希婻也表示，綠蠵龜在紅頭上岸且是10月產卵，真的很少見。

第13岸巡隊表示，海巡人員獲報立即聯繫台東縣政府農業處林務保育科技正秘福成，得知入夜後綠蠵龜對光線很敏感，如有遊客在附近散步或是觀察潮間帶等活動，盡可能避免遊客喧嘩及用燈源照射。

第13岸巡隊指出，在海巡人員抵達現場後，保持距離綠蠵龜約10公尺處進行戒護，並向周遭遊客柔性勸導「切勿大聲喧嘩及開啟任何燈源」，確保綠蠵龜能順利產卵，且直到今天凌晨1時20分母龜結束產卵，且平安返回大海。

海巡人員戒護綠蠵龜在蘭嶼紅頭村沙灘產卵。記者羅紹平／翻攝
海巡人員戒護綠蠵龜在蘭嶼紅頭村沙灘產卵。記者羅紹平／翻攝

綠蠵龜 海巡署 蘭嶼

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