聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市前市議員韓良圻去年被檢查出罹患口腔癌第4期，他抱著「該面對就面對」的態度，配合醫師完成化療及放療，抗癌成功。記者邱瑞杰／攝影
基隆市前市議員韓良圻去年被檢查出罹患口腔癌第4期，他抱著「該面對就面對」的態度，配合醫師完成化療及放療，抗癌成功。記者邱瑞杰／攝影

基隆市前市議員韓良圻去年被檢查出罹患口腔癌，腫瘤大約4公分，醫師判定為第4期。他抱著「該面對就面對」的態度，配合醫師安排，完成化學治療及放射線治療期程。台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師高偉堯說，癌症患者接受化、放療得靠自己熬並撐過去，韓在他眼中是很堅強的病人。

韓良圻在1998年首次當選市議員，連任5屆，曾是全市得票數最高的議員。2018年市議員選舉，成功交棒兒子韓世昱以選區最高票當選。韓去年表態爭取國民黨立委提名，結果在初選期間得知罹癌。

去年3、4月間，韓良圻發現口腔傷口遲遲沒癒合，感覺不對勁，過了1個多月嘴巴只能張開約一指寬度。他說，年輕時有吃檳榔，42歲才戒掉，因此「心裡有數」，馬上就醫。

醫師檢查韓良圻口腔腫瘤約4公分大，雖未發現遠端移轉，但因侵犯腦部局部區域，判定為4期。

韓良圻說，他沒有埋怨「為什麼是我？」因為人生總不可能都是順境，遇到壞事也要接受，該面對就面對。他先接受6次化療，希望腫瘤縮小後再開刀未能如願。接著拔掉12顆牙齒做放射線治療，期間做多次核磁共振、切片檢查，狀況都不錯，現在只需定期追蹤，生活慢慢恢復正常。

回想過去的生活習慣，韓良圻說，抽菸、喝酒、吃檳榔和過勞「癌細胞最喜歡」，歷經痛苦療程，現在已試著減少「服務案件」，有時間就帶狗去散步或去釣魚。

高偉堯表示，一般人口腔有個破洞就疼痛難耐，韓良圻口腔罹癌，可以想見多難受，但他熬過來了。治療過程中他也會表達「不舒服」，供醫師安排療程參考，評估根治後，未來僅持續追蹤就好。

高偉堯說，病人中有人未積極面對癌症，心想「算了」，錯過黃金治療期。另外癌症治療要「打鐵趁熱」，有病人療程斷斷續續，產生抗藥性，結果原本可根治變成不可治，令人遺憾。

醫師 腫瘤 癌症治療

延伸閱讀

基隆晚間民宅火警 火光駭人居民奔逃屋外防不測

三重老翁離家2天 虛弱躺在基隆海洋廣場員警及時救援

台灣國際兒童影展基隆場放4長片 公視：讓孩子理解包容

基隆36對新人古蹟結婚 林右昌：明年公幼和準公幼達70%

相關新聞

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

基隆市前市議員韓良圻去年被檢查出罹患口腔癌，腫瘤大約4公分，醫師判定為第4期。他抱著「該面對就面對」的態度，配合醫師安排...

南方澳大橋今動工重建 維管還沒著落

去年10月1日宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌，新橋今天動工興建，將來由誰維護管理，台灣港務公司不願接管，協調新橋重建的政務委員...

南天宮純金媽祖 游錫堃開光

位於宜蘭縣南方澳南天宮，以一尊6.4尺高的金媽祖聞名全省，如今南天宮更有小尊2.2尺的純金媽祖，是由歷年來，信徒捐贈的金...

全民運傳聖火 13日返抵花蓮

全民運動會將於10月17日至22日於花蓮登場，昨天縣府前廣場舉行聖火傳遞活動，聖火9月26日點燃後，已先到離島3縣，再以...

阿爆奪金曲3獎 台東老家同歡

今年第31屆金曲獎3日頒獎，提名8項入圍的台東縣金峰鄉正興村排灣族女歌手阿爆（張靜雯，阿仍仍），奪下年度歌曲、最佳原住民...

宜蘭南天宮300兩黃金打造純金媽祖 造價2千多萬金光閃閃

位於宜蘭縣南方澳的南天宮以一尊6.4尺金媽祖聞名全省，如今更有了小尊2.2尺的純金媽祖，是由歷年來信徒捐贈的金牌近300...

台東省道公路路牌「霧煞煞 」 公路單位將盤點改正

近日民眾發現台東省道公路路牌指示不是少字，就是不同字，例如台9線上的「金峰」變成「金鋒」及「卑南鄉鄉有公園」變成「卑南鄉...

全民運動會17日花蓮登場 逆時針傳遞全台聖火

今年全民運動會將於10月17日起至22日在花蓮登場，今天在縣府前廣場舉行聖火全國傳遞活動，聖火在9月26日點燃後，已先到...

這隻大怪獸專吃淤泥垃圾 台東8輛清溝車已清淤180公里

台東縣民眾最近常看到各鄉鎮市清潔隊員，在街道上操作重17噸的龐然大物，兼具沖吸多功能的清溝車執行清溝勤務，台東縣環保局表...

熱門新聞

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

桃園遭爆水有土味 台水公司：太久沒下雨致藻類增生

車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

板橋板南線轉乘環狀線 議員實測不按標示最快

指嘉市荷花池枯萎有礙市容觀瞻挨批 基進黨發聲明致歉

桃園自來水管再漏水緊急搶修 龍潭至少7個里無預警停水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。