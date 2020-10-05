基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

基隆市前市議員韓良圻去年被檢查出罹患口腔癌，腫瘤大約4公分，醫師判定為第4期。他抱著「該面對就面對」的態度，配合醫師安排，完成化學治療及放射線治療期程。台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師高偉堯說，癌症患者接受化、放療得靠自己熬並撐過去，韓在他眼中是很堅強的病人。

韓良圻在1998年首次當選市議員，連任5屆，曾是全市得票數最高的議員。2018年市議員選舉，成功交棒兒子韓世昱以選區最高票當選。韓去年表態爭取國民黨立委提名，結果在初選期間得知罹癌。

去年3、4月間，韓良圻發現口腔傷口遲遲沒癒合，感覺不對勁，過了1個多月嘴巴只能張開約一指寬度。他說，年輕時有吃檳榔，42歲才戒掉，因此「心裡有數」，馬上就醫。

醫師檢查韓良圻口腔腫瘤約4公分大，雖未發現遠端移轉，但因侵犯腦部局部區域，判定為4期。

韓良圻說，他沒有埋怨「為什麼是我？」因為人生總不可能都是順境，遇到壞事也要接受，該面對就面對。他先接受6次化療，希望腫瘤縮小後再開刀未能如願。接著拔掉12顆牙齒做放射線治療，期間做多次核磁共振、切片檢查，狀況都不錯，現在只需定期追蹤，生活慢慢恢復正常。

回想過去的生活習慣，韓良圻說，抽菸、喝酒、吃檳榔和過勞「癌細胞最喜歡」，歷經痛苦療程，現在已試著減少「服務案件」，有時間就帶狗去散步或去釣魚。

高偉堯表示，一般人口腔有個破洞就疼痛難耐，韓良圻口腔罹癌，可以想見多難受，但他熬過來了。治療過程中他也會表達「不舒服」，供醫師安排療程參考，評估根治後，未來僅持續追蹤就好。

高偉堯說，病人中有人未積極面對癌症，心想「算了」，錯過黃金治療期。另外癌症治療要「打鐵趁熱」，有病人療程斷斷續續，產生抗藥性，結果原本可根治變成不可治，令人遺憾。