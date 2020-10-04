聖母山莊步道爆人潮 今年救護案19件中7件拒絕就醫

疫情期間，宜蘭礁溪鄉聖母山莊登山步道吸引大批人潮前往，山上美景又被稱為「抹茶山」。不過卻傳出有遊覽車導遊告訴團員，如果走不動就叫救護車，有人把這件事貼在臉書社群，底下網友紛紛留言批評浪費資源，甚至有人發動肉搜要揪出這名導遊。

宜蘭縣消防局統計，今年在礁溪地區淺山救護共25件，其中聖母山莊步道救護19件，去年聖母山莊步道的救護案4件，今年山上的人潮爆多，有時假日一天數千人，救護案件也明顯成長。

分析19件救護案中，有7件是當事人被送下山後拒絕就醫，7名拒絕就醫中有宜蘭人，表示身體好多了，要自行回家，其中也有遊覽車團客，請救護車載到停車場，救護人員詢問為何不就醫？對方說病例在醫院，要自己去找熟識的醫師看診。

謝姓網友昨天在好幾個臉書社團貼文，「請問各位山域先進，知不知道近期一位女性導遊，帶礁溪抹茶山爬山行程，名字讀音為[陳小文]或[陳曉雯]的同音。該導遊今年連續多次指示其團員叫119救護車，但我們X溪消防分隊全隊出勤上山後，往往都只是團員覺得累，走不動，甚至只是集合時間來不及，根本無救護需求。」

貼文中說，「詢問得知此導遊在團員時間來不及回遊覽車的情況下，都會直接叫團員打119叫救護車，並要求我們只載到其遊覽車處，明顯違反緊急醫療救護法之緊急救護原則，浪費醫療資源。若各位先進聽聞過此導遊領隊，能否協助給與小弟一些聯絡方式？我想跟她說，我們只有一部救護車。感激不盡！」

網友紛紛留言批評浪費資源、誇張、離譜、垃圾、導遊界老鼠屎，甚至有人喊出肉搜。由於臉書是以消防人員口氣貼文，點出導遊名字諧音，想要跟對方聯絡？但消防局並無此號人物，覺得「怪怪的」，為避免被有心人誤導，試著以私訊方式連絡謝男；謝男說他也是轉貼別人的貼文，未明確告知原文是誰寫的。

對於網友貼文，縣消防局表示，救護案件中，確實有幾件看似不符合緊急救護狀況，人到了山下後拒絕就醫；但基於救護職責所在，民眾登山時若頭暈不適等症狀，他們獲報還是會上山救援，同時也擔心萬一是心肌梗塞等毛病，呼籲請民眾登山前，請留意自己體能狀況，勿濫用救護車，以免影響重症緊急傷病患使用救護資源的權利。